Pogoda na dziś - wtorek 6 lipca. Upały znów nadciągają do Polski

Nowy tydzień przyniósł wzrost temperatury w całym kraju. W poniedziałek 5 lipca, w większości województw, wartości na termometrach przekroczyły 25 stopni. We wtorek temperatura w całej Polsce się wyrówna.

Prognoza pogody na wtorek - do Polski wracają upały

6 lipca temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 27 do 30 stopni. Najchłodniej będzie na północy i zachodzie - w Gdańsku oraz w Szczecinie zaobserwujemy do 27 stopni. W Olsztynie, Białymstoku, Krakowie, Warszawie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie będzie natomiast niewiele cieplej, bo 28 stopni. Na 29 stopni mogą liczyć mieszkańcy Bydgoszczy, Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia i Łodzi. Najcieplej zapowiada się natomiast w województwie śląskim - tam termometry pokażą nawet 30 stopni w cieniu.

Pogoda na dziś - wtorek 6 lipca Fot. Agencja Gazeta

Opady. IMGW wydało ostrzeżenia dla trzech regionów

Dzień zapowiada się słonecznie. Większe zachmurzenie możliwe jest głównie na północnym zachodzie kraju w godzinach popołudniowych. Mieszkańcy północy mogą się natomiast spodziewać przelotnych opadów deszczu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla większości województwa dolnośląskiego oraz opolskiego. To ważne, by podczas ciepłych dni szczególnie pamiętać, by dobrze nawadniać organizm, nosić nakrycie głowy, stosować kremy z wysokimi filtrami i nie wychodzić z domu bez potrzeby. Pod żadnym pozorem nie wolno także zostawiać w autach dzieci i zwierząt.

W województwie podlaskim we wtorek obowiązują natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

