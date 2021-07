"Kolejna przykra sobota i kolejna wizyta policji na cmentarzu przy ulicy Cieszyńskiej. W godzinach porannych na bramie cmentarza nieznany mężczyzna zawiesił informację wraz z dodatkiem, który z uwagi na wrażliwość został zasłonięty" - czytamy na Facebooku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała. Nieznany sprawca sprofanował cmentarz żydowski i zostawił wiadomość

"Informacja do wszystkich Żydów. Zacznijcie s**ć tylko do własnych łużek i wykopcie swoich zmarłych, żebyście nie mieli czego odwiedzać, ani za czym tęsknić a to co jest pod spodem, to tylko próbka tego co macie pod swoimi jarmułkami" [zachowana oryginalna pisownia] - tak brzmiała wiadomość pozostawiona na bramie nekropolii. Do wiadomości został dołączony plastikowy worek, najprawdopodobniej z fekaliami.

"Mamy nadzieję, że tak jak w zeszłym tygodniu, sprawca zostanie szybko złapany" - czytamy w poście. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej przypomina również, że obecnie trwa zbiórka na renowację pomników. "Część z pieniędzy zostanie również przeznaczona na rozbudowę systemu monitoringu na cmentarzu" - poinformowała gmina.

Nastolatkowie zniszczyli 67 mogił. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

To nie pierwszy raz, kiedy policjanci musieli interweniować w sprawie dewastacji cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej. 26 czerwca doszło tam do zniszczenia lub uszkodzenia 67 mogił. Po oględzinach policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców.

"Przestępstwo zostało zakwalifikowane jako występek znieważania miejsca spoczynku zmarłych oraz uszkodzenia mienia. Kryminalni z komisariatu przy ulicy Traugutta rozpoczęli wszechstronne dochodzenie, w które zostali zaangażowani policjanci wszystkich pionów" - przekazali funkcjonariusze z bielskiej policji. Wizerunek podejrzanych udało się ustalić dzięki przedsiębiorcy, który powadzi firmę tuż przy nekropolii.

Zdewastowali cmentarz żydowski. Policja ich zatrzymała. Najstarszy ma 13 lat

Policjanci zatrzymali w niedzielę 27 czerwca trzech podejrzanych. "Okazali się nimi trzej nastolatkowie - dwoje chłopców w wieku 12 lat i 13-latek. Wszyscy są mieszkańcami Bielska-Białej" - czytamy w komunikacie policji. Po przeprowadzeniu czynności dowodowych, 12-latków zabrali rodzice, a 13-latek trafił do policyjnej izby dziecka. "Jak ustalili śledczy, nieletni wandale działali z pobudek chuligańskich. O losie całej trójki zdecyduje niebawem bielski sąd rodzinny" - informują policjanci.