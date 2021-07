Zakwit sinic w Morzu Bałtyckim. Kolejne kąpielisko zamknięte

Turyści nie mogą w pełni cieszyć się z sezonu kąpielowego. Sanepid publikuje coraz to nowe informacje dotyczące zamknięcia kąpielisk z powodu zakwitu sinic.

Informacje na temat otwartych kąpielisk aktualizowane są w serwisie prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na stronie Serwis Kąpieliskowy widzimy, że zamknięto także kąpieliska PTTK w Starym Folwarku w woj. podlaskim, "ZEK" Radymno w woj. podkarpackim czy Jezioro Paprocany w woj. śląskim.

Zakwit sinic nad Bałtykiem. Zamknięte kąpielisko w Chałupach

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w poniedziałek, że kąpielisko w Chałupach zostało zamknięte ze względu na zakwit sinic. Kolejne badanie poziomu skażenia wody zaplanowano na 6 lipca.

Morze Bałtyckie. Dlaczego kąpieliska są zamykane przez sinice?

Sinice to organizmy samożywne, które zaliczane są do królestwa bakterii. Część z nich zawiera trujące dla człowieka toksyny, więc kąpiel w wodzie, w której się pojawiły, jest niebezpieczna dla zdrowia. Jednak nie tylko kontakt fizyczny, ale i wdychanie powietrza w pobliżu ich występowania może prowadzić do poważnego zatrucia organizmu.

W przypadku ogłoszenia przez sanepid wykwitu sinic, nie wolno zbliżać się do skażonej wody, a tym bardziej zażywać w niej kąpieli. Sanepid ostrzega, że kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może skutkować niekorzystnymi reakcjami organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Co więcej, jeśli skażona woda dostanie się do przełyku, może pojawić się także biegunka, bóle brzucha i wymioty.

Zakwitowi sinic sprzyjają między innymi wysoka temperatura, delikatne falowanie wody oraz dostęp do azotanów i fosforanów przyspieszających proces rozmnażania. Oznacza to, że gorące lato, słona woda Morza Bałtyckiego oraz zasilające ją zanieczyszczone rzeki stwarzają bardzo dobre warunki do ich rozwoju.