IMGW ostrzega przed burzami i ulewami. Wydano alert dla czterech województw

Żółty alert wydano dla czterech województw w północnej części kraju. Pierwsze opady deszczu i burze mogą pojawić się w tych regionach już o godzinie 6:00.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zniszczenia w Czechach na Morawach po przejściu burz

IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla czterech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nadchodzącymi burzami. Z 80 proc. prawdopodobieństwem grzmieć i błyskać będzie w województwach:

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

podlaskim.

Ulewne deszcze najszybciej pojawią się w kilku powiatach na Warmii i Mazurach. W pozostałych częściach województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego alert obowiązuje od godziny 10:00 do końca dnia.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm" - czytamy w komunikacie IMGW. Silnym deszczom będą towarzyszyć burze oraz porywisty wiatr dochodzący do 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść też grad.

Samolot z Poznania odleciał bez 30 pasażerów? Pilot miał krzyczeć "won"

Z kolei w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim burze rozpoczną się o godzinie 11:00 i potrwają do 22:00. Wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywisty wiatr, który osiągnie do 75 km/h. Miejscami może spaść grad.

Tusk do reportera TVP Info. "Właśnie o tym zakłamaniu mówię" [WIDEO]

Prognoza pogody na poniedziałek

Synoptycy z IMGW informują, że w poniedziałek prognozowane są opady deszczu, burze oraz grad w północnej i zachodniej części Polski. Wyładowania atmosferyczne mogą się pojawić również w Tatrach. Temperatura maksymalna w kraju będzie się wahać od 23 do 28 stopni. Wiatr może osiągnąć prędkość do 80 km/h w czasie burzy. Z kolei przelotne opady deszczu przewidywane są w większości Polski. Wyłącznie mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia będą mogli zostawić parasole w domu.