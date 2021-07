O sprawie napisał portal e-poznan.pl, którego czytelnik niecodzienną sytuację przedstawił w wiadomości do redakcji. "Chodzi o lot FR6705 - ponad 30 osób nie zostało wpuszczonych na pokład, pilot mówił że jest królem samolotu i krzyczał won do pasażerów, którzy przeszli odprawę. Lot został opóźniony o godzinę. Wszyscy na lotnisku odmawiają udzielenia informacji dlaczego pasażerowie nie wylecieli" - czytamy w artykule portalu.

Poznań. Lot do Odessy bez 30 pasażerów? Lotnisko wyjaśnia zajście

Ostatecznie do Odessy wyleciał z lotniska Poznań-Ławica z godzinnym opóźnieniem. Błażej Patryn, rzecznik lotniska, przyznał w "Gazecie Wyborczej", że "doszło do pewnych utrudnień operacyjnych w momencie odprawy", ale szczegół tych utrudnień nie są na razie znane. Przedstawiciel lotniska nie potwierdził, by członkowie załogi zachowywali się niestosownie wobec pasażerów. Sprawa ma być wyjaśniana w poniedziałek.

