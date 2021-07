Strażacy ponad 250 razy interweniowali na Mazowszu. Burze spowodowały liczne podtopienia

W sobotę na Mazowszu strażacy interweniowali 259 razy w związku z burzowym frontem, który przeszedł nad regionem - informował PAP rzecznik mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski, cytowany przez rmf24.pl.

Podtopienia na Mazowszu. Relacje strażaków

Z przekazanych przez rzecznika informacji wynika, że do największej liczby interwencji doszło kolejno w: Mińsku Mazowieckim - 85, Otwocku - 40, Piasecznie - 35 oraz w Warszawie - 25. Strażacy zmagali się ze skutkami podtopień budynków, piwnic oraz ulic. W mediach społecznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej z poszczególnych miejscowości pojawiło się sporo relacji z sobotnich akcji.

"Dnia 3.07.21 o godzinie 11:03 zastęp OSP Żaków 519-40 wraz z przyczepką wyposażoną w sprzęt do usuwania skutków burzy zadysponowany został na teren gminy i miasta Mińsk Mazowiecki w celu wypompowywania wody z zalanych piwnic, garaży, posesji oraz układania wałów z worków z piaskiem. Działania prowadziliśmy między innymi na ulicach: Nadrzeczna, Kościelna, Ogrodowa, Bagnista, Budowlana, Wiejska" - czytamy na profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie.

W Świdrach Małych w godzinach wieczornych doszło do zalania kotłowni w budynku.

Strażacy z OSP Otwock-Wólka Mlądzka interweniowali natomiast w Dziechcińcu, gdzie na ulicach stała woda.

W Karczewie z kolei nawałnica złamała drzewo. OSK Karczew razem z KP PSP w Otwocku usunęli skutki nawałnicy i zabezpieczyli teren.

Pogoda na niedzielę. Kolejne burze

"W dzień przelotne opady deszczu i burze. Bez opadów jedynie na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Suma opadów do 30 mm, a na Mazowszu i Mazurach do 40 mm, lokalnie 50 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C na wschodzie, około 25 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie" - zapowiadał nad ranem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Instytut wydał na niedzielę ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla przeważającej części kraju. Alerty zostały opublikowane dla województw:

zachodniopomorskiego (oprócz powiatów zachodnich),

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

wielkopolskiego (oprócz powiatów zachodnich),

łódzkiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego.

W tych regionach prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów ma osiągnąć od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Możemy spodziewać się również porywów wiatru do 70 kilometrów na godzinę oraz lokalnych opadów gradu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także alerty hydrologiczne przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie drugiego stopnia zostało wydane dla centralnej części woj. podlaskiego, a pierwszego stopnia dla całej północnej, centralnej i południowo-wschodniej części Polski.