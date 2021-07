Błaszczak namawia do wstępowania do Wojska Polskiego. "To służba godnie wynagradzana"

Szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się w Ciechanowie z absolwentami klas wojskowych, którzy odbywają skrócony kurs przygotowawczy na drodze do wstąpienia do Wojska Polskiego. - To młodzi ludzie, którzy przez lata, kiedy kształcili się w szkole, w klasach mundurowych, oprócz wiedzy zdobywali umiejętności, które w przyszłości spożytkują jako żołnierze Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że jako oficerowie - powiedział.

Błaszczak z apelem do młodych. "Zachęcam, żeby przystępować do Wojska Polskiego"

Spotkaniu z żołnierzami w Ciechanowie towarzyszył piknik "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", podczas którego Błaszczak zachęcał młodych ludzi do wstępowania do wojska. - Jest istotne, by jak najwięcej młodych ludzi wstępowało do Wojska Polskiego, bo dzięki temu nasza ojczyzna jest bardziej bezpieczna, a wojsko jest silniejsze - stwierdził szef MON.

Piknik jest częścią szerszej akcji resortu obrony narodowej, która ma na celu uproszczenie procesu rekrutacji do wojska. Program "Zostań Żołnierzem RP" został zainaugurowany w 2020 roku i zakłada krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez internet oraz powołanie Wojskowego Centrum Rekrutacji, w którym kandydaci w ciągu jednego dnia mogą zrealizować niezbędne formalności

- Zachęcam, żeby przystępować do Wojska Polskiego, dlatego że służymy wtedy Polsce, dlatego że jako służbę wojskową proponujemy również zdobycie umiejętności, zdobycie wykształcenia, dlatego że proponujemy bardzo solidną pracę. Służba wojskowa musi być postrzegana również w kategoriach zatrudnienia, więc jest to służba godnie wynagradzana - podkreślił Błaszczak.

Ile wynosi wynagrodzenie w wojsku?

Wynagrodzenie wojskowych określa rozporządzeniu MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Od 1 stycznia 2020 r. przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosi 6154 zł brutto. Oprócz uposażenia zasadniczego wojskowi mogą również liczyć na dodatek za długoletnią służbę oraz dodatki motywacyjne, kompensacyjne, służbowe oraz specjalne.

Wynagrodzenie (brutto) w Wojsku Polskim według stopnia wojskowego:

szeregowy - 4 110 zł

starszy szeregowy - 4 180 zł

kapral - 4 660 zł

starszy kapral - 4 700 zł

plutonowy - 4 740 zł

sierżant - 4 970 zł

starszy sierżant - 5 040 zł

chorąży - 5 430 zł

porucznik - 5 870 zł

kapitan - od 6 120 do 6 230 zł

major - od 6 530 do 6 870 zł

pułkownik - od 8 320 do 9 660 zł

generał brygady - od 10 480 do 11 230 zł

generał dywizji - od 11 830 do 12 780 zł

generał broni - od 13 480 do 15 580 zł

generał - 16 830 zł

