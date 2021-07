Jędraszewski o "ideologii z Zachodu". "Będą bronić praw nawet traw. Ale człowieka będą uważać za szkodnika"

W sobotę na Rusinowej Polanie odbyły się obchody 160. rocznicy objawień Matki Bożej Jaworzyńskiej. Wziął w nich udział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Hierarcha odczytał kilka wpisów z księgi pamiątkowej, które pochodzą z okresu stanu wojennego. - Tamten system, ateistyczny i komunistyczny, chciał nas oderwać od Boga. Chciał sprawić, abyśmy żyli bez niego. Została naruszona podstawowa relacja, bez której wszystko zaczyna tracić ład i porządek. Potem została naruszona relacja z sobą samym - mówił.

Abp Gądecki grzmi po przyjęciu rezolucji ws. aborcji. "Pozbawiona mocy prawnej"

Jędraszewski mówił o "ideologii z Zachodu"

Duchowny stwierdził, że dziś cztery podstawowe płaszczyzny relacji naruszane są przez ideologię płynącą z Zachodu. - Chce się zaproponować taki styl myślenia i życia, jakby Pana Boga nie było. Absolutyzuje się człowieka, który wydaje się, że może wszystko. Nawet zmienić to, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną. Może przedefiniować to, czym jest rodzina i jak powinno wyglądać życie wspólnotowe - mówił abp Marek Jędraszewski. - Co to za wolność, którą chcą nam zaproponować? Do czego oni chcą doprowadzić? Do wielkiej katastrofy demograficznej, która i tak dotyka nasz naród? - dodał, jak cytuje zakopiańska "Gazeta Wyborcza".

Abp Jędraszewski odniósł się do tzw. raportu Maticia, czyli rezolucji, która wzywa państwa Unii Europejskiej m.in. do zapewnienia powszechnego dostępu do aborcji. - Skąd ta pochwała zabijania dziecka nienarodzonego? Będą bronić praw zwierząt i nawet traw. Ale człowieka będą uważać za szkodnika, którego najlepiej, żeby na świecie nie było. Wydaje się, że ci ludzie chcą doprowadzić świat zachodni do samozagłady w imię jakichś dziwnych do zrozumienia, niepogodzenia ze zdrowym rozsądkiem, ideologii - powiedział abp Marek Jędraszewski.

Tzw. raport Maticia

Projekt rezolucji wzywa państwa członkowskie m.in. do "depenalizacji aborcji oraz do usuwania i zwalczania przeszkód w legalnej aborcji", "zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości i przystępnych nowoczesnych metod antykoncepcji i produktów antykoncepcyjnych", a także do "udostępnienia w Europie sztucznego zapłodnienia". W raporcie stwierdzono, że legalny i bezpieczny dostęp do aborcji czy odpowiednia opieka położnicza to prawa człowieka. Jednocześnie autorzy raportu skrytykowali "klauzulę sumienia", która pozwala lekarzom odmówić wykonania zabiegu usunięcia ciąży.

Jeszcze przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim abp Stanisław Gądecki apelował do europarlamentarzystów, aby ci byli przeciw. Duchowny stwierdził wówczas, że "aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia".

Aborcja prawem człowieka. Parlament Europejski przyjął raport Maticia