W niemal całym kraju deszcz, burze i grad. IMGW ostrzega. Mogą wystąpić lokalne podtopienia

Zobacz wideo Dlaczego intensywne opady powodują podtopienia w stolicy?

"Suma opadów do 30 mm, a na Mazowszu i Mazurach do 40 mm, lokalnie 50 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C na wschodzie, około 25 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

- Poza krańcami zachodnimi i południowo zachodnimi, gdzie przez cały dzień będzie na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Burzom miejscami towarzyszyć będzie intensywny opad deszczu i grad - powiedział w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Silny deszcz i burze w części kraju

Zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Obowiązują one do późnych godzin wieczornych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 20 mm do 30 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW informuje również, że stan ostrzegawczy jest przekroczony na czterech stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Co to oznacza? W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.