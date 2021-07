Poprzednia niedziela, czyli 27 czerwca, była niedzielą handlową, co oznacza, że można było swobodnie wybrać się na zakupy. Czy tak samo jest 4 lipca?

Czy 4 lipca to niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

4 lipca nie jest niedzielą handlową, co oznacza, że zamknięte będą galerie handlowe i większość wielkopowierzchniowych sklepów. Wciąż są jednak miejsca, gdzie możemy zrobić tego dnia zakupy - są bowiem wyjątki przewidziane w ustawie. Pracować mogą między innymi cukiernie, kawiarnie, restauracje, stacje paliw, kwiaciarnie, kioski i sklepy, w których za ladą staną właściciele. Oprócz tego otwarte będą również miejsca sprzedające pamiątki dewocjonalia, sklepy w placówkach leczniczych i punkty pocztowe.

Przez to ostatnie kryterium portal money.pl określa zakaz handlu jako banalnie prosty do obejścia. Do tej pory z bycia placówką pocztową korzystały głównie małe sklepy, np. Żabki. Obecnie jednak ta lista się powiększa - między innymi o niektóre sklepy Intermarche czy Lewiatany. Z tego powodu zakupy w niedziele, które teoretycznie są niehandlowe, stają się prostsze.

Należy jednak pamiętać, że w niedziele sklepy mogą być otwarte w innych godzinach niż w pozostałe dni tygodnia - warto to sprawdzić przed wyjściem na zakupy.

Niedziele handlowe w 2021 roku

W 2021 roku przewidziano siedem niedziel handlowych. Są to:

31 stycznia,

28 marca,

25 kwietnia,

27 czerwca,

29 sierpnia

12 grudnia,

19 grudnia.

W tym roku pozostały więc jeszcze tylko trzy niedziele handlowe, a kolejna wypada dopiero 29 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.