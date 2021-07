Piotr Biankowski przepłynie kanał La Manche. Dla dzieci. Trwa zbiórka

Zobacz wideo Miał być 1000 złotych, jest prawie 16 milionów! Organizatorka zbiórki: 'Niesamowity poryw serc'

Kanał La Manche to najbardziej ruchliwy szlak wodny na świecie. Każdego dnia przepływa przez niego ponad 500 statków. Najkrótsza odległość między brytyjskim Dover a francuskim Calais wynosi 33,1 km, jednak ze względu na silne prądy morskie, pływacy muszą pokonać trasę liczącą co najmniej 40 km w kształcie litery "S". Warto dodać, że do tej pory tego ekstremalnego wyczynu dokonało 1400 osób na całym świecie, w tym kilkoro Polaków.

Pływak zmierzy się z silnymi prądami morskimi i lodowatą wodą

Próby przepłynięcia kanału La Manche podejmie się mieszkaniec Rumi Piotr Biankowski, były rugbista Arki Gdynia, dziś triathlonista i jeden z najlepszych na świecie pływaków ekstremalnych. Podczas próby zmierzy się nie tylko z silnymi prądami morskimi, ale też lodowatą wodą, bowiem temperatura wody waha się w granicach od 5 do 15 stopni Celsjusza.

Pokonanie takiej trasy morskiej może zająć kilkanaście godzin. Biankowski będzie jedynie w kąpielówkach, okularach i czepku pływackim i nie będzie mógł dotykać łodzi asekurującej, a napoje w butelkach i pożywienie będą zrzucane do wody. Pływak ekstremalny przygotowuje się do startu. Na podjęcie próby ma czas od 29 czerwca do 9 lipca.

Piotr Biankowski płynie dla dzieci. Trwa zbiórka

Piotr Biankowski podejmie się tego wielkiego wyzwania w szczytnym celu. Jego przeprawie towarzyszy zbiórka na rzecz podopiecznych Fundacji Ronalda McDonalda, która pomaga rodzicom ciężko chorych dzieci. Jego poczynania można śledzić na profilu na Facebooku (link), gdzie zbierane są również pieniądze w ramach tej akcji. Dotychczas darczyńcy wpłacili kwoty na łączną sumę ponad 4,7 tys. zł.