Michał Gramatyka przeszedł z KO do Polski 2050 Szymona Hołowni

- To jeden z najbardziej pracowitych posłów tej kadencji. Poważnie traktuje misję, którą powierzyli mu wyborcy. Wcześniej był samorządowcem, m.in. wicemarszałkiem województwa śląskiego, jak i radnym. Pracował w organizacjach biznesowych, jest doktorem prawa i specjalistą od kryminologii - powiedział o Michale Gramatyce Szymon Hołownia.

Michał Gramatyka: Transfery lubią ciszę

- Przychodzą takie chwile, kiedy trzeba zadecydować o tym, czego się chce w życiu. Od pewnego momentu dojrzewała we mnie decyzja, aby szukać innego sposobu robienia polityki i innego sposobu dialogu. Wcześniej byłem w sztabie pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a później współpracowałem z Rafałem Trzaskowskim - wyjaśnił podczas piątkowej konferencji Michał Gramatyka.

Gramatyka przekazał, że postanowił dołączyć do Polska 2050, ponieważ wierzy "w nową, lepszą politykę" - Przekonuje mnie myślenie w kategoriach pokolenia. Cieszę się, że będę wśród ludzi, którzy dostrzegają wyzwania XXI w.: problem sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwa - dodał.

Polityk został zapytany także o niespodziewane opuszczenie Koalicji Obywatelki, na co krótko odpowiedział, że "transfery lubią ciszę".

Szymon Hołownia: Mogę powitać ludzi, którzy chcą przejść z polityki dla polityków, do polityki załatwiającej ludzkie sprawy

O dołączeniu Michała Gramatyki do partii Polska 2050 poinformował w piątek Szymon Hołownia. - Cieszę się, że na naszym pokładzie mogę powitać ludzi, którzy chcą przejść z polityki dla polityków, do polityki załatwiającej ludzkie sprawy. To Agata Lika, Michał Gramatyka i Monika Piątkowska - przekazał lider Polska 2050 - Szymon Hołownia.

Polityk dodał także, że "stoimy przed ryzykiem odbudowy polaryzacji, która niszczy kraj: PiS i PO, PO i PiS. To nie pozwala nam iść do przodu i myśleć o realnych problemach. To miejsce za naszymi plecami nie może być miejscem walk dwóch totemów".

