Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i nie można go nie zdać. Nie ma bowiem określonej minimalnej liczby punktów, jaką musi uzyskać zdający. Od wyniku egzaminu zależy to, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostanie się absolwent podstawówki.

CKE opublikowało wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała w piątek, 2 lipca o wynikach tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Średni wynik z egzaminu wynosi:

język polski - 60 proc.;

matematyka - 47 proc.;

język angielski - 66 proc.

Wyniki tegorocznego sprawdzianu są nieco lepsze, niż też ubiegłoroczne, wówczas średnia z języka polskiego wyniosła 59 proc., z matematyki - 46 proc., a z języka angielskiego 54 proc.

Najwyższy wynik, czyli od 90 do 100 proc. uzyskało z egzaminu z:

języka polskiego - 9 7333 uczniów (2,8 proc.);

matematyki - 25 678 uczniów (7,5 proc.);

języka angielskiego - 109 903 uczniów (32,8 proc.);

języka niemieckiego - 1 163 uczniów (12,4 proc.).

A uczniów, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90 do 100 proc., było 4 101.

CKE informuje, które zadania na egzaminie ósmoklasisty okazały się najłatwiejsze

Z danych opublikowanych przez CKE wynika, że na tegorocznym egzaminie z języka polskiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji.

Z kolei na egzaminie z matematyki najłatwiejsze dla uczniów okazało się zadanie, które sprawdzało umiejętność analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu.

Z języka angielskiego, najczęściej wybieranego przez zdających języka obcego, uczniowie osiągnęli najwyższy wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych. Uczniowie mogli też zdawać inne języki obce - niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Spośród wszystkich, najlepszy wynik osiągnęli uczniowie, którzy podeszli do egzaminu z języka francuskiego, mieli średnio 79 proc. - zdawało go 95 uczniów w całym kraju oraz włoskiego - 77 proc. - napisało go 11 ósmoklasistów.

Egzaminy odbywały się od 25 do 27 maja i przystąpiło do niego ponad 350 tysięcy osób.