Siostra zakonna Michaela Pawlik ostrzega przed jogą. "Na dole kręgosłupa znajduje się wąż" [WIDEO]

To nie pierwsze wystąpienie Michaela Pawlik dotyczące jogi. W sieci można znaleźć kilka prelekcji siostry zakonnej podejmujących ten temat m.in. "Nie dajcie się nabierać na żadne 'jogi'!" czy "Joga to nie tylko ćwiczenia, to wejście w inną duchowość".

Michaela Pawlik: Jeżeli ktoś ćwiczy jogę i powtarza nieustannie to samo słowo, hamuje działanie kory mózgowej

tym razem na Facebooku katolickiego magazynu "Miłujcie się" opublikowano nagranie pt. "Joga a tłumienie układu nerwowego", na którym Michaela Pawlik, dominikanka, misjonarka w Indiach oraz publicystka wygłasza przemówienie na temat wpływu jogi na pobudzenie seksualne.

- Jeżeli ktoś ćwiczy jogę i powtarza nieustannie to samo słowo, hamuje działanie kory mózgowej, czyli centralny układ [jest] zawieszony, a obwodowy funkcjonuje. [...] Wyłączone jest myślenie, pozostaje instynkt - tłumaczyła podczas przemówienia siostra Michaela Pawlik. I dodała, że "najbardziej unerwiona jest dolna część tułowia, czyli rejon łonowy, więc jeżeli będzie pobudzenie, to najwcześniej będzie odczuwane w rejonie łonowym".

- W medytacji chrześcijańskiej chodzi o uruchomienie komórek mózgowych, by mieć świadomość relacji z Bogiem - mówi s. Pawlik. Michaela Pawlik uważa, że praktyka jogi zwiększa u osoby ćwiczącej popęd seksualny. Okazuje się, że wszystko przez "węża".

- Według starożytnych wierzeń na dole kręgosłupa znajduje się wąż i jogin ma w taki sposób ćwiczyć, by go uaktywnić. Ten wąż się nazywa kundalini. [...] Kiedy jest większe podniecenie, które unerwia rejon łonowy, to pobudzają się gruczoły rozrodcze i wydzielanie hormonów: testosteronu i - u kobiet - estrogenu - twierdzi zakonnica. Uważa również, że osoba ćwicząca czuje "drogę podniecenia".

"Chętnie bym zaprosiła tę siostrę na jogę, a potem dała mały wykład z anatomii i fizjologii człowieka"

Wykład siostry wywołał duże poruszenie wśród internautów. Część uznała, że prelekcja Pawlik była niezwykle pouczająca i potrzebna, jednak większość komentarzy nie zgodziła się z przemyśleniami publicystki.

"Chętnie bym zaprosiła tę siostrę na jogę, a potem dała mały wykład z anatomii i fizjologii człowieka... Każdego dnia obserwuję, jak wiele dobrego daje joga innym ludziom i jak wspaniałe ma aspekty terapeutyczne..." - napisała jedna z internautek.

Dlaczego warto praktykować jogę?

Praktykowanie jogi ma korzystny wpływ na zdrowie. Jest polecana osobom, które spędzają w ciągu tygodnia wiele godzin przy komputerze oraz tym którym doskwierają dolegliwości związane z kręgosłupem, kolanami lub biodrami.

Joga wpływa pozytywnie m.in. na:

układ kostny;

mięśniowy;

nerwowy;

krwionośny;

oddechowy.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze ćwiczenia te będą wskazane, przed rozpoczęciem praktyki warto skonsultować z lekarzem, czy nie zaszkodzi ona naszemu zdrowiu.