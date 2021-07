Magnice. Wypadek ośmiu samochodów na DK8. Dwie osoby nie żyją

Jak poinformowała wrocławska policja na swojej stronie internetowej, do tragicznego wypadku doszło w czwartek 1 lipca po godzinie 16. Zdarzenie miało miejsce na 108 kilometrze drogi krajowej nr 8 pomiędzy Wrocławiem a Łagiewnikami na wysokości miejscowości Magnice (dolnośląskie). Droga jest zablokowana - przekazał NaviExpert na Twitterze.

Tragiczny wypadek w Magnicach. Dwie osoby zginęły na miejscu

Z informacji tvn24.pl wynika, że na DK8 doszło do zderzenia się ośmiu pojazdów - dwóch busów, pięciu samochodów osobowych oraz ciężarówki - przekazał portalowi dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak informuje wroclaw.wyborcza.pl, są ofiary śmiertelne. - Niestety to tragiczne zdarzenie drogowe. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby - przekazał dziennikowi sierżant sztabowy Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Ofiarami są dwaj mężczyźni w średnim wieku, którzy podróżowali busem. Poszkodowane zostały również cztery inne osoby. Opatrzono je na miejscu.

Policja nie ustaliła jeszcze, co było przyczyną wypadku. Na miejscu trwają prace służb, które ustalą, co się stało. Droga pozostaje zablokowana. Przewidywany czas utrudnień to pięć godzin - pisze "Wyborcza". Na miejsce zdarzenia skierowano prokuratora. Wyznaczono objazdy.

"Jadąc drogą nr 8 od strony Kudowy- Zdrój w stronę Wrocławia należy przejechać przez miejscowości Wierzbice i Gniechowice w kierunku drogi krajowej nr 35. Również osoby jadące w kierunku Kudowy proszone są o kierowanie się na drogę nr 35 również przez miejscowość Gniechowice i Wierzbice. Osoby jadące od strony miejscowości Domasław kierowane są przez miejscowość Żurawina" - przekazał Zespół Komunikacji Społecznej na stronie internetowej wrocławskiej policji.

Jak przekazano na profilu OSP KSRG Gniechowice, na miejsce zadysponowano dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze, trzy zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej, pogotowie ratunkowe, policję, helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz "liczne Siły i Środki z miasta Wrocław".