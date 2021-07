Młodzież Wszechpolska wysypała gruz przed ambasadą Izraela. Gmina Żydowska chce reakcji Dudy

W czwartek Młodzież Wszechpolska wysypała gruz przed ambasadą Izraela. Wśród cegieł znajdowała się tabliczka z napisem "Oto wasze mienie". "Nie należy im się nic, nawet cegiełka" - skomentowali działacze MW w mediach społecznościowych.

Organizacja zbiera podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego. Czytamy w niej m.in., że "od wielu lat trwa akcja lobbingowa Izraela i Stanów Zjednoczonych, która ma na celu zapłatę przez Polskę odszkodowań za działania Niemiec podczas II wojny światowej".

Prawnik o zmianach w KPA: Ograniczenie odzyskiwania majątku

Oświadczenie ws. happeningu zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską wydał Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

"Jesteśmy oburzeni wczorajszymi wydarzeniami, które miały miejsce przed Ambasadą Izraela w Warszawie. Uważamy, że wysypanie przez Młodzież Wszechpolską gruzu przed Ambasadą Izraela w Warszawie i ustawienie tablicy z napisem „OTO WASZE MIENIE" to pierwsze, realne i niepokojące skutki prac nad nową ustawą blokującą roszczenia o mienie pozostałe po wymordowanych polskich Żydach" - czytamy w oświadczeniu.

Zarząd Gminy oczekuje "stanowczej reakcji Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli polskiego rządu i potępienia działań urągających pamięci milionów Żydów – polskich obywateli, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej".

"Czy o wywołanie takich skutków chodziło twórcom nowej ustawy i posłom, którzy przyjęli ją w sejmie 24 czerwca 2021 roku? Chcemy wierzyć, że nie. Liczymy, że państwowe organa – policja i prokuratura – dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić okoliczności wysypania gruzu przed Ambasadą Izraela i surowo ukarzą organizatorów i wykonawców tej haniebnej akcji. Nie bądźmy obojętni!" - dodano.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z uchwaloną w czwartek w Sejmie ustawą, po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Dotyczy to na przykład spraw odebranego przed laty mienia.

Ambasada Izraela stwierdziła w oświadczeniu, że nowelizacja "uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę".

"To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie" - napisano.

O co chodzi w konflikcie Izraela i Polski? Wyjaśniamy zmiany w prawie

W piątkowym oświadczeniu polski MSZ podkreślił, że nowe przepisy nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych w celu uzyskania odszkodowania, niezależnie od obywatelstwa lub pochodzenia powoda. Resort dyplomacji argumentował, że możliwość podważenia decyzji władz publicznych nie może być nieograniczona czasowo.

Według MSZ "wprowadzenie ograniczeń czasowych (...) będzie prowadziło też do eliminacji nadużyć i nieprawidłowości, które w znacznym stopniu miały miejsce w procesach reprywatyzacyjnych". Ministerstwo oceniło też, że strona izraelska nie zna faktów ani polskiego prawa. W oświadczeniu MSZ przypomniało, że "Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Holocaust, który był zbrodnią popełnioną przez okupantów niemieckich m.in. na obywatelach polskich narodowości żydowskiej. Ofiarami zbrodni niemieckich były miliony obywateli II RP".