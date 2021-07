Terlecki o powrocie Tuska do polskiej polityki: PiS obserwuje sytuację z pewnym rozbawieniem

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział, że nie obawia się powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Już w sobotę w obradach Rady Krajowej PO weźmie udział były premier Donald Tusk, który według nieoficjalnych informacji ma wejść do ścisłego kierownictwa partii, by w przyszłości wrócić na stanowisko przewodniczącego.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta