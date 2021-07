Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. W niektórych regionach już pada i grzmi

W wyniku intensywnych opadów autostrada A6 na fragmencie od Kołbaskowa (woj. zachodnio-pomorskie) do granicy z Niemcami została zalana. Trwa wypompowywanie nadmiaru wody, co ma ułatwić przejazd trasą. Po godzinie 12 poinformowano, że obecnie autostrada jest przejezdna wyłącznie dla samochodów ciężarowych. To jednak nie koniec opadów w tym rejonie, jak i na wschodzie Polski.

Gdzie jest burza? IMGW informuje

Na obszarze województwa zachodnio-pomorskiego nadal występują silne opady deszczu. Od godziny 3 nad ranem do 12 odnotowano największe sumy opadów na zachodzie i południowym zachodzie województwa. W Trzcińsku-Zdroju zarejestrowano aż 88,3 mm wody.

IMGW wydaje ostrzeżenia o burzach IMGW

IMGW prognozuje, że w tym rejonie suma opadów do godziny 20 wyniesie lokalnie nawet 30 mm. Synoptycy ostrzegają także przed burzami i intensywnymi porywami wiatru, dochodzącymi do 80 km/h.

Według informacji IMGW obecnie silny deszcz i burze występują w powiatach:

Świnoujście,

kamieńskim,

gryfickim,

kołobrzeskim,

koszalińskim,

Koszalin,

sławieńskim,

białogardzkim,

szczecineckim,

świdwińskim,

łobeskim,

drawskim,

wałeckim

choszczeńskim,

stargardzkim,

goleniowskim,

polickim,

Szczecin,

gryfińskim,

pyrzyckim,

myśliborskim.

Burze na wschodzie Polski. Grzmi i pada m.in. w okolicy Lublina i Zamościa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że obecnie na obszarze województwa lubelskiego obserwuje się aktywny rozwój burz. Towarzyszy im opad deszczu o natężeniu dochodzącym do 10 mm/h. W godzinach porannych w części powiatów opady wynosiły nawet 30 mm/h.

Jak zapowiada IMGW, kulminacja opadów dla tego regionu dopiero przed nami. Synoptycy nie wykluczają, że na południu spadnie nawet do 60 mm deszczu.

Obecnie burze z gradem mogą występować w powiatach:

łukowskim,

radzyńskim,

bialskim,

Biała Podlaska,

ryckim,

puławskim,

lubartowskim,

parczewskim,

włodawskim,

chełmskim,

łęczyńskim,

lubelskim,

Lublin,

opolskim,

kraśnickim,

janowskim,

krasnostawskim,

zamojskim,

hrubieszowskim,

tomaszowskim,

biłgorajskim.

Burze w Polsce. Gdzie będzie padać w ciągu dnia?

IMGW wydało alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa:

podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego.

Według prognoz w podanych regionach opady deszczu będą sięgać od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Mogą występować też porywy wiatru do 80 km/h.

Alerty pierwszego stopnia dotyczą także części województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć porywy wiatru sięgające do 90 km/h. Miejscami może padać także grad.