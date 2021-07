Organizacja broniąca osób molestowanych przez księży komentuje raport kościoła. "Chcemy ochrony dzieci"

Zobacz wideo Hołownia: Jestem zwolennikiem, żeby państwo z największą surowością i rzetelnością rozliczyło Kościół Katolicki

W poniedziałek 28 czerwca Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił raport dotyczący wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Polsce. Od lipca 2018 roku do grudnia 2020 roku diecezje oraz zakony męskie otrzymały 368 zgłoszeń na temat nadużyć seksualnych dotyczących lat 1958-2020. "Wzywamy władze świeckie do zbadania każdej diecezji w kraju, ponieważ wydaje się, że przerażająca historia nadużyć Kościoła nie słabnie" - pisze SNAP (ang. The Survivors Network of those Abused by Priests), która jest największą na świecie organizacją broniącą praw osób molestowanych seksualnie przez księży.

SNAP apeluje także do Watykanu, by ten zrobił "coś więcej niż tylko ukaranie kilku polskich biskupów i arcybiskupów". Organizacja domaga się także o wzmocnienia i przyspieszenia toczącego się śledztwa w sprawie zaniedbań kardynała Stanisława Dziwisza.

"Zachęcamy wiernych w Polsce, by żądali natychmiastowego rozpoczęcia śledztw zewnętrznych. Wydaje się jasne, że Kościół zrobił zbyt mało [w tej kwestii - red.] i że dzieci są nadal w poważnym niebezpieczeństwie wśród społeczności katolickich w Polsce" - pisze SNAP.

Organizacja podkreśla, że pomimo decyzji w sprawie kilku katolickich duchownych, a także powstających na temat pedofilii filmów dokumentalnych czy ujawnianych statystyk, nadal brakuje najważniejszego, czyli śledztwa świeckiego. "Żadne przeprosiny nie są konieczne. Chcemy odpowiedzialności i ochrony polskich dzieci" - kończy oświadczenie SNAP.

Jak możemy przeczytać w raporcie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, 81 proc. zgłoszeń (299) dotyczyło czynów popełnionych w latach 1958-2017, a 65 przypadków miało mieć miejsce w ciągu ostatnich trzech lat. 173 sprawy dotyczyły osób poniżej 15 roku życia - 148 z nich zgłoszono państwowym organom ścigania. Pełną treść raportu dostępna jest TUTAJ.