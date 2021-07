"Profilaktyka 40 plus". Co zawiera program badań dla 40-latków? Morfologia tak, ale bez USG [LISTA]

- Ja jestem wprawdzie 50 plus, ale tak sobie uświadomiłem, że też muszę zrobić wkrótce jakąś profilaktykę, też muszę przebadać się i wszystkim państwu bardzo serdecznie to zalecam - powiedział premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając uruchomienie programu "Profilaktyka 40 plus". Jego założenie przedstawił wraz z ministrem Adamem Niedzielskim na czwartkowej konferencji prasowej.

- Chciałbym, żeby 1 lipca zaczął nam wszystkim kojarzyć się z tym, że zaczynamy odbudowę zdrowia publicznego. Zaczynamy przywracanie, nadrabianie pewnych deficytów zdrowotnych, które są związane z cały czas obecną z nami pandemią - zapowiadał Niedzielski, dodając, że na tle Europy Polska ma "bardzo dużo do nadrobienia" w kwestii profilaktyki.

Na konferencji przekazano, że program został przygotowany dla 20 milionów Polaków powyżej 40 roku życia. Żeby do niego przystąpić należy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta lub zadzwonić na infolinię Domowej Opieki Medycznej. - wówczas zostanie wystawione automatyczne skierowanie. Z nim należy udać się na badania do jednej z placówek, które biorą udział w programie.

Pakiet zawiera badania diagnostyczne przeznaczone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakiet wspólny. Co składa się na poszczególne moduły pakietu?

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale. Pakiet dla mężczyzn : morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy, ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), kreatynina, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale, PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Pakiet nie zawiera za to ani badań USG, ani badań dotyczących zdrowia psychicznego. Z programu może skorzystać każdy Polak, który w 2021 roku ukończył 40 lat