Pogoda w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Miejscami może dojść do podtopień

"Dziś we wschodniej połowie kraju i na Wybrzeżu Zachodnim miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów do 40 mm, punktowo 50 mm. Temperatura od 19 st. Celsjusza nad Zalewem Szczecińskim i Podhalu do 27 st. Celsjusza na wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h" - prognozują synoptycy z IMGW.

IMGW wydał alert pomarańczowy przed burzami w górach i nad morzem

IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami i gradem dla województwa zachodniopomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W czwartek przewidywane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, spadnie od 50 mm do 90 mm deszczu, a opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad. Alert obowiązuje od czwartku od rana do końca dnia.

IMGW ostrzega przed burzami Mazowsze i Lubelszczyznę

Instytut wydał żółty alert przed burzami z gradem dla województwa mazowieckiego oraz lubelskiego, który będzie obowiązywać od czwartku od godziny 9.00 do piątku do godziny 2.00. Według prognoz synoptyków burzom będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie spadnie nawet do 40 mm, a miejscami prognozowany jest grad. Wiatr osiągnie prędkość do 90 km/h

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Gdzie może dojść do podtopień?

Synoptycy z IMGW ostrzegają również przed podtopieniami. Drugi stopnień zagrożenia wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. "W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych" - czytamy w komunikacie instytutu.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia ogłoszono dla województwa: