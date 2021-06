Są oświadczenia majątkowe sędziów TK, ale nie wszystkich. "Klauzula tajności 'zastrzeżone'"

Jak dowiadujemy się z oświadczenia Julii Przyłębskiej, prezeska Trybunału Konstytucyjnego uzbierała 390 tys. zł oraz 27 tys. euro oszczędności. Posiada dom o powierzchni 160 mkw. na działce o pow. 830 mkw. Do oświadczenia wpisała też samochód - skodę fabię z 2015 roku. Prezeska TK ma także dwa kredyty gotówkowe, łącznie na ok. 80 tys. zł.

Oświadczenia majątkowe sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wiceprezes TK Mariusz Muszyński zgromadził środki w wysokości 55 tys. zł, 12 euro, 32 dolary i 40 franków. Sędzia Muszyński ma 300-metrowy dom położony na działce o powierzchni 877 mkw. Nieruchomość jest współwłasnością małżeńską. Wpisał też miejsce garażowe o pow. 12 mkw.

Muszyński w rubryce dotyczącej mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł wpisał meble, m.in. szafę barokową o wartości od 15 do 20 tys. zł czy kanapę włoską wartą 25 tys. zł. Znalazł się tam również fortepian marki Yamaha (25 tys. zł). Sędzia ma dwa samochody - nissana z 2006 r. (16 tys. zł) i mercedesa z 2016 r. (ok. 100 tys. zł).

Stanisław Piotrowicz ma ponad 98 tys. zł oszczędności. Posiada samochody toyota camry i toyota avalon. Jako współwłasność małżeńską wpisał dom o pow. 109 mkw. oraz mieszkanie o pow. 64 mkw. Ma też gospodarstwo rolne o pow. 3,7 ha.

Sędzia Piotr Pszczółkowski może pochwalić się 240-metrowym domem (współwłasność) i udziałami (1/18) w dwóch drogach. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 29 tys. zł. Sędzia Pszczółkowski wpisał też dwa samochody - toyotę avensis i mistubishi outlandera. Oba figurują jako współwłasność małżeńska.

Oświadczenie Krystyny Pawłowicz z klauzulą "zastrzeżone"

Oświadczenia sędziów dostępne są na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nie wszystkie można zobaczyć. W niektórych przypadkach pojawia się informacja: "uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności 'zastrzeżone' dla oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2020". Dotyczy to sędziów: Krystyny Pawłowicz, Justyna Piskorskiego, Bartłomieja Sochańskiego, Michała Warcińskiego i Jarosława Wyrembaka.