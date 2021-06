Abp Głódź sołtysem gminy Jaświły. Mieszkańcy komentują. "To jest śmiechu warte"

Zobacz wideo PiS oskarżył KO o podporządkowywanie się władzy kościelnej, padły słowa o biskupie - mobberze i alkoholiku. Tak pozbawiono Głódzia honorowego obywatelstwa Warszawy

Dziennikarz Radia ZET zapytał mieszkańców gminy Jaświły na Podlasiu, co sądzą na temat nowego sołtysa wsi Piaski. Przypominamy, że został nim abp Sławoj Leszek Głódź, który w ramach kary od Watykanu musiał wyjechać z Gdańska.

Mieszkańcy gminy Jaświły o nowym sołtysie Piasków: Powinien mieć odrobinę honoru

- Moim zdaniem to jest śmiechu warte, bo po prostu nie ma co robić, to na sołtysa poszedł - powiedział jeden z mieszkańców. - Taki człowiek nie powinien nawet do czegoś takiego się brać. Powinien mieć odrobinę honoru - dodał inny.

Terlikowski o nowej posadzie abp. Głódzia: Brak świadomości żenady

Reporter zapytał o zarzuty dotyczące tuszowania pedofilii, które ciążą na Głódziu także jednego z członków rady gminy. - Ja internetów nie oglądam. Za bardzo na ten temat nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Mnie nie molestował - usłyszał w odpowiedzi.

Mieszkańcy Piasków skarżą się, że Głódź każe się nazywać "ekscelencją sołtysem"

To jednak nie pierwsze komentarze mieszkańców Podlasia na temat ich nowego sołtysa. Jak pisaliśmy niedawno, ludzie skarżą się, że Głódź każe im się specjalnie tytułować. - Każe do siebie mówić "ekscelencjo sołtysie" i lepiej mu potakiwać, bo od razu się denerwuje - powiedział jeden z mieszkańców. Inny z Podlasian zastanawiał się natomiast nad sensem organizowania sołectwa dla tak niewielkiej liczby osób. - Mieszkam tu ja, dwóch gospodarzy, Ekscelencja, poprzedni sołtys Edward i jego rodzina. Jeszcze dwa, trzy domy są zamieszkałe - powiedział.

Abp Sławoj Leszk Głódź sołtysem. O. Gużyński ostrzega: Może być efekt domina

Abp Głódź o nowej funkcji: Coś trzeba robić na emeryturze

Sam Głódź także skomentował objęcie przez siebie nowej posady. Jak podkreślał, funkcja sołtysa jest funkcją społeczną, "nie rządową, ani nawet samorządową". - Coś trzeba robić na emeryturze. Ja z Bobrówki wyszedłem i tu wracam - mówił, dodając, że jest wdzięczny wyborcom za jednomyślność w głosowaniu. - Mają więcej wyczucia niż nawet pseudointeligenci - skwitował. Na nowego sołtysa oddało łącznie głos dziewięć osób z 36 do tego uprawnionych.