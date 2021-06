Radio Maryja o decyzji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji. Rydzyk zapowiedział "modlitewny szturm"

Parlament Europejski przyjął w ubiegłym tygodniu raport ws. powszechnego dostępu aborcji. Jego autorem jest chorwacki socjalista Predrag Fred Matić. Projekt rezolucji wzywa państwa członkowskie m.in. do "depenalizacji aborcji oraz do usuwania i zwalczania przeszkód w legalnej aborcji", "zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości i przystępnych nowoczesnych metod antykoncepcji i produktów antykoncepcyjnych", a także do "udostępnienia w Europie sztucznego zapłodnienia".

Tadeusz Rydzyk w związku z decyzją PE zapowiedział "modlitewny szturm o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci", który rozpocznie się w czwartek, 1 lipca. Modlitwy w tej intencji mają się odbywać w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu przez cały lipiec o godzinie 18.00.

"Po Eucharystii słowami Litanii do Najświętszej Krwi Chrystusa wierni będą przepraszać Boga za grzechy tzw. aborcji i eutanazji dokonywane na całym świecie. To odpowiedź na przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Parlament Europejski rezolucję proaborcyjną i ataki na środowiska pro-life [zwolenników ustawowego nakazu rodzenia - red.]" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Radio Maryja.

- W związku z bolesnymi i nasilającymi się atakami na życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci posługujący w Radiu Maryja i w naszym sanktuarium ojcowie i siostry zapraszają do modlitewnego szturmu do Nieba o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci - powiedział o. dr Tadeusz Rydzyk.

"Przyjęta przez PE rezolucja wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewniania powszechnego dostępu do możliwości zabijania nienarodzonych dzieci. Tzw. aborcja miałaby zostać uznana za rzekome prawo kobiet" - twierdzi Radio Maryja.

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego skrytykował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W oświadczeniu napisał, że "aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji" - zaznaczył.

Przed głosowaniem zaapelował do posłów Parlamentu Europejskiego o odrzucenie projektu. W oświadczeniu przypomniał katolikom, "że w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawić się takim inicjatywom".