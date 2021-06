Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla kilku województw. Może spaść grad

"Dziś w nocy pogodnie, tylko na południu oraz zachodzie deszcz i burze. Możliwe sumy opadów do 20-50 mm, porywy wiatru do 80-100 km/h oraz grad. Temperatura minimalna od 16 st. C do 19 st. C, tylko na północnym wschodzie od 13 st. C do 15 st. C. Wiatr zwykle z kierunków wschodnich" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wpisie na Facebooku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa:

dolnośląskiego (ważne do godz. 7:00 w środę 30 czerwca),

(ważne do godz. 7:00 w środę 30 czerwca), lubuskiego - dotyczy powiatów: krośnieńskiego, zielonogórskiego, Zielona Góra, nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego i wschowskiego (ważne od godz. 23:00 we wtorek 29 czerwca do godz. 7:00 w środę 30 czerwca),

- dotyczy powiatów: krośnieńskiego, zielonogórskiego, Zielona Góra, nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego i wschowskiego (ważne od godz. 23:00 we wtorek 29 czerwca do godz. 7:00 w środę 30 czerwca), łódzkiego - dotyczy powiatów: pajęczańskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego (ważne od godz. 23:00 we wtorek 29 czerwca do godz. 7:00 w środę 30 czerwca),

- dotyczy powiatów: pajęczańskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego (ważne od godz. 23:00 we wtorek 29 czerwca do godz. 7:00 w środę 30 czerwca), opolskiego (ważne od godz. 22:30 we wtorek 29 czerwca do godz. 7:00 w środę 30 czerwca),

(ważne od godz. 22:30 we wtorek 29 czerwca do godz. 7:00 w środę 30 czerwca), wielkopolskiego - dotyczy powiatów: wolsztyńskiego, grodziskiego, leszczyńskiego, Leszno, kościańskiego, rawickiego, gostyńskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego (ważne od godz. 23:00 we wtorek 29 czerwca do godz. 7:00 w środę 30 czerwca).

W trakcie burz spodziewane są opady deszczu w granicach 30-50 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach będzie osiągał 90 km/h, a lokalnie 100 km/h.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano natomiast dla województw:

lubuskiego - dla powiatów północnych poza strzelecko-drezdeneckim (ważne do godz. 7:00 w środę 30 czerwca),

- dla powiatów północnych poza strzelecko-drezdeneckim (ważne do godz. 7:00 w środę 30 czerwca), łódzkiego - dla powiatów południowo-zachodnich (ważne od północy do godz. 7:00 w środę 30 czerwca),

- dla powiatów południowo-zachodnich (ważne od północy do godz. 7:00 w środę 30 czerwca), małopolskiego - dla wszystkich powiatów poza miechowskim (ważne do godz. 21:00 w we wtorek 29 czerwca),

- dla wszystkich powiatów poza miechowskim (ważne do godz. 21:00 w we wtorek 29 czerwca), podkarpackiego - dla powiatów południowych (ważne do godz. 21:00 w we wtorek 29 czerwca),

- dla powiatów południowych (ważne do godz. 21:00 w we wtorek 29 czerwca), śląskiego (ważne do godz. 6:00 w środę 30 czerwca),

(ważne do godz. 6:00 w środę 30 czerwca), wielkopolskiego (ważne do godz. 7:00 w środę 30 czerwca).

Synoptycy Instytutu prognozują, że podczas burz opady deszczu wyniosą od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiągnie do 90 km/h.

Aktualną sytuację burzową nad Polską można sprawdzić także na mapie serwisu Windy: