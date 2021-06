Morze Bałtyckie. Zamknięto dwa kąpieliska, bo zakwitły sinice. Zawierają toksyny i mogą być groźne

Choć sezon kąpielowy w Gdyni rozpoczął się 25 czerwca, to z powodu sinic już po trzech dniach zamknięto dwa kąpieliska ze względu na zakwit sinic.

Zakwit sinic nad Bałtykiem. Zamknięte dwa kąpieliska w Gdyni

29 czerwca z powodu zakwitu sinic zamknięto w Gdyni dwa kąpieliska - Gdynia Redłowo i Gdynia Śródmieście. Turyści i mieszkańcy miasta mogli nacieszyć się morskimi kąpielami tylko przez kilka dni, ponieważ kąpieliska zostały otwarte cztery dni wcześniej - 25 czerwca.

Sanepid poinformował, że w przypadku obfitego zakwitu sinic obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia do wody. Ostrzega również, że kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może skutkować niekorzystnymi reakcjami organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha - podaje TVN24.

Sinice - czym są i dlaczego występują w Bałtyku?

Sinice to organizmy samożywne zaliczane do królestwa bakterii. Część z nich zawiera trujące dla człowieka toksyny, więc kąpiel w wodzie, w której się pojawiły, jest niebezpieczna dla zdrowia. Jednak nie tylko kontakt fizyczny, ale i wdychanie powietrza w pobliżu ich występowania, może prowadzić do poważnego zatrucia organizmu.

Zakwitowi sinic sprzyjają: wysoka temperatura, delikatne falowanie wody oraz dostęp do azotanów i fosforanów przyspieszających proces rozmnażania.

W okresie wakacyjnym zakwit sinic bardzo często ma miejsce w polskim morzu. Gorące lato, słona woda Morza Bałtyckiego oraz zasilające ją zanieczyszczone rzeki stwarzają bardzo dobre warunki do ich rozwoju.