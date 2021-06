Mazowsze. Zderzenie osobówki z ciężarówką. Zginęło pięć osób, w tym troje dzieci

- Autem osobowym podróżowało pięć osób: dwoje dorosłych oraz trójka dzieci. Natomiast ciężarowym tylko kierowca. Niestety, w wyniku tego zdarzenia, wszystkie pięć osób podróżujące osobówką poniosły śmierć na miejscu - poinformował w rozmowie z TVN Warszawa Rafał Krupa, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie.

Tragiczny wypadek na Mazowszu

Do wypadku doszło na drodze lokalnej łączącej DK 50 i DK 92, na trasie z Sochaczewa do Szymanowa. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem osobowym, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu pojazdem ciężarowym, który poruszał się drogą z pierwszeństwem. Doszło do zderzenia pojazdów. Niestety śmierć na miejscu poniosły wszystkie osoby podróżujące autem osobowym. Strażacy na miejscu wycinali te osoby z pojazdu, ponieważ zostały one zakleszczone - przekazała w TVN Warszawa Aleksandra Calik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Portal tvp.info podaje, że strażacy próbowali jeszcze reanimować jeszcze jedno z dzieci, jednak lekarz stwierdził zgon. Jak relacjonowała policja, strażacy na miejscu wycinali te osoby z pojazdu, ponieważ zostały one zakleszczone.

Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem policji i prokuratora, wyznaczone zostały objazdy. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało.

