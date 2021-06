Abp Głódź został sołtysem. "To jest funkcja społeczna. Coś trzeba robić na emeryturze"

Zobacz wideo Apel o. Gużyńskiego do kard. Dziwisza: Powiedz prawdę, przestań kombinować

We wtorek podczas Rady Gminy Jaświły został przedstawiony nowy sołtys wsi Piaski - abp Sławoj Leszek Głódź. Duchowny został zapytany, co ma zamiar zrobić dla mieszkańców. Odparł, że to, czego odczekują, a potrzeb jest wiele, m.in. wycinanie pokrzyw na chodnikach. Odniósł się również do kary, która została na niego nałożona przez Watykan. Stwierdził, że jest niewinny. - Robiłem wszystko, co trzeba. Zgodnie z sumieniem i prawem - powiedział dziennikarzom przed posiedzeniem i dodał, że "nikogo nie skrzywdził".

Jak przytacza Polsat News, gdy jeden z dziennikarzy wtrącił, że Watykan mówi, co innego, Głódź odparł: - Nie, nic Watykan na ten temat nie mówi.

Głódź przekonywał, że funkcja sołtysa jest funkcją społeczną. - Nie rządową, ani nawet samorządową. Coś trzeba robić na emeryturze. Ja z Bobrówki wyszedłem i tu wracam - mówił. Twierdził również, że "nie ma w prawie kanonicznym żadnych przepisów", które zabraniałyby mu bycia sołtysem. Tymczasem Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 285 par. 3) głosi:

Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej.

- Jestem wdzięczny wyborcom, że zagłosowali na mnie jednogłośnie. Mają więcej wyczucia niż nawet pseudointeligenci - dodał. Należy zaznaczyć, że na nowego sołtysa oddało głos łącznie dziewięć osób, tymczasem uprawnionych do głosowania jest 36 osób.

Dziennikarze zapytali również radnych, czy nie przeszkadza im kara nałożona na duchownego przez Watykan. - Za bardzo na ten temat nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Mnie nie molestował - odpowiedział jeden z nich.

Mieszkańcy Piasków: Głódź każe do siebie mówić "Ekscelencjo sołtysie"

Abp Głódź ukarany przez Watykan

Przypomnijmy, że 29 marca Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała specjalny komunikat dotyczący arcybiskupa seniora Sławoja Leszka Głódzia. Watykan zdecydował się nałożyć na duchownego nakaz zamieszkania poza terenem archidiecezji gdańskiej. Zakazał mu również uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej oraz polecił wpłacić z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć. Kary te związane są z tuszowaniem nadużyć seksualnych na terenie podległych mu diecezji.