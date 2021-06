IMGW ostrzega: Upały wracają do Polski. Pierwsze uderzenie we wtorek. Będą też burze i grad

Po chwilowym ochłodzeniu do Polski znów wrócą upały. Pogoda we wtorek, oprócz wysokiej temperatury, przyniesie do niektórych rejonów kraju burze i grad. Możemy spodziewać się też silnego wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dolegliwymi upałami na północy kraju i przed burzami na południu. Ostrzeżeniami objętych jest łącznie osiem województw.

