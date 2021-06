Barszcz Sosnowskiego znów kwitnie. Gdzie występuje? Co grozi po poparzeniu barszczem Sosnowskiego?

Gdzie występuje barszcz Sosnowskiego i jak wygląda? Jak postępować w przypadku kontaktu z barszczem Sosnowskiego i jak leczyć silne oparzenia skóry? Przypominamy.

Barszcz Sosnowskiego. Gdzie w Polsce występuje ta toksyczna roślina i jak wygląda?

Barszcz Sosnowskiego występuje w całej Polsce. Najczęściej można spotkać go na łąkach, w parkach, lasach, ogrodach oraz na brzegach zbiorników wodnych. Dokładną lokalizację występowania tej toksycznej rośliny, można sprawdzić na specjalnej, na bieżąco aktualizowanej mapie - mapa.barszcz.edu.pl.

Ta toksyczna roślina osiąga wysokość czterech metrów, a średnica jej łodygi może mierzyć nawet do 10 centymetrów. Na łodydze znajdują się włoski, które wytwarzają toksyczną substancję. Roślina charakteryzuje się dużymi liśćmi i białymi baldaszkowatymi kwiatostanami. Barszcz Sosnowskiego często jest mylony z koprem lub arcydzięglem.

Barszcz Sosnowskiego - co robić, gdy doszło do kontaktu z rośliną? Jak leczyć?

Jeśli dojdzie do kontaktu z barszczem Sosnowskiego, należy:

dokładnie przemyć wodą z mydłem miejsce styczności z toksyczną rośliną lub zrobić okład z Altacetu czy spryskać skórę Panthenolem,

skontaktować się z lekarzem,

chronić skórę przed promieniami słonecznymi (wystarczy półtorej minuty kontaktu z sokiem barszczu Sosnowskiego i dwie minuty wystawiania skóry na słońce w ciągu pierwszych dwóch dób od kontaktu z rośliną, by pojawiły się na skórze oparzenia I stopnia),

w przypadku występowania reakcji alergicznej należy zażyć leki przeciwhistaminowe i/lub wapno.

Osoby, które miały kontakt z barszczem Sosnowskiego, poza zmianami skórnymi (pęcherze z płynem) skarżą się również na nudności prowadzące do wymiotów, bóle głowy i zapalenie spojówek.

Poparzenia barszczem Sosnowskiego pozostawiają po sobie ślad w postaci fotoalergii. Jest ona nieuleczalna i wymaga dożywotniego stosowania odpowiedniej profilaktyki w celu ochrony nadwrażliwej na promienie UV skóry, ponieważ każdy jej kontakt ze słońcem grozi odnowieniem się ran.

Barszcz Sosnowskiego dotarł do Polski z Kaukazu w latach 50., dlatego czasem określany jest jako "zemsta Stalina". Początkowo był rośliną pastewną. Szybko jednak zorientowano się, że posiada właściwości toksyczne i zrezygnowano z jego uprawy. Mimo to wciąż się rozprzestrzenia. Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, jeśli podczas spaceru zauważymy barszcz Sosnowskiego, należy bezzwłocznie zgłosić to do straży miejskiej na numer 986.