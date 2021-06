Biskup Kiernikowski złożył rezygnację. Watykan zakończył postępowanie ws. jego zaniedbań dot. pedofilii

"W następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska - działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz motu proprio Vos estis lux mundi - przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bpa Zbigniewa Kiernikowskiego w sprawie o nadużycia seksualne wobec osoby małoletniej ze strony kapłana diecezji siedleckiej, którą bp Kiernikowski kierował w latach 2002-2014" - przekazano na stronie internetowej Archidiecezji Lubelskiej.

"Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również trudności w zarządzaniu diecezją legnicką, bp Zbigniew Kiernikowski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś przez Ojca Świętego" - czytamy.

Biskup Zbigniew Kiernikowski złożył rezygnację już na początku czerwca

Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski o swojej rezygnacji poinformował wiernych już 31 maja. Wskazywał wówczas, że "stoi u progu przejścia na emeryturę", dlatego unika podejmowania decyzji istotnych dla diecezji.

"Ze względu na to, że zbliża się data osiągnięcia przeze mnie wieku emerytalnego, złożyłem już na ręce Ojca Świętego Franciszka swoją rezygnację z posługi biskupiej w diecezji legnickiej. Żywię nadzieję, że w niedługim czasie doczekamy się ogłoszenia nowego ordynariusza diecezji legnickiej" - przekazał biskup w liście opublikowanym na stronie internetowej diecezji.

Z pisma wynika, że decyzja o rezygnacji ma związek z wiekiem duchownego, który w lipcu skończy 75 lat. Z komunikatu Archidiecezji Lubelskiej wynika jednak, że była ona podyktowana również postępowaniem przeprowadzonym przez Stolicę Apostolską.

Nuncjatura Apostolska przekazała w poniedziałek, że diecezją legnicką pokieruje teraz biskup Andrzej Siemieniewski, który do tej pory był biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej.

Biskup Zbigniew Kiernikowski chronił kapelana i proboszcza

Jak przypomina wroclaw.wyborcza.pl, zanim biskup Kiernikowski trafił do diecezji legnickiej, był biskupem siedleckim. W czasie jego posługi w Siedlcach dziennik opisał historię Pawła z Łukowa. Chłopiec był molestowany przez kapelana Stanisława B., którego Kiernikowski miał przenieść jedynie z Łukowa do Radzynia Podlaskiego i nie podjąć żadnych innych działań. Dopiero jego następca bp Kazimierz Gurda przeniósł duchownego do Domu Księży Emerytów w związku z "prawdopodobieństwem" faktu molestowania.

Kolejny przypadek pedofilii, na który zaskakująco zareagował biskup Kiernikowski, to sprawa nagłośniona przez TVN24 w programie "Uwaga!". Zbigniew Sz., proboszcz wsi Połoski, molestował uczennice na lekcjach religii. Kilka podopiecznych w obecności psychologa zeznało, że dotykał je po udach oraz pośladkach. Proboszcza aresztowano, a biskup Kiernikowski poręczył za niego - zaproponował "umieszczenie księdza Zbigniewa Sz. w jednym z miejsc, gdzie byłby pod kontrolą kurii biskupiej i do dyspozycji prokuratury i sądu". Sąd nie zgodził się na takie rozwiązanie.

Jak czytamy we wrocławskiej "Wyborczej", kuria legnicka w czasie, gdy kierował nią bp Kiernikowski, miała umywać ręce również od sprawy proboszcza z Ruszowa. Duchowny molestował dwie dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną. Kiedy został aresztowany, rzecznik diecezji przekazał, że "Kościół nie jest stroną w sprawie". Po publikacji wypowiedzi wydano jednak kolejne oświadczenie, w którym poinformowano o wszczęciu postępowania kanonicznego wobec proboszcza z Ruszowa. W komunikacie dodano, że biskup z Legnicy "z troską pochyla się nad wszystkimi ofiarami".