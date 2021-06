Bawili się na własnym weselu, dostali informację o wybuchu w domu. Prokuratura: Zatrzymano dwie osoby

Jedną z zatrzymanych osób jest 24-letni mężczyzna, o tożsamości drugiej na razie nic nie wiadomo. Jak udało nam się dowiedzieć. Prokuratura Rejonowa w Łobzie skierowała do sądu wniosek o areszt. Śledczy nie ujawniają jednak, czy wniosek dotyczy jednej, czy dwóch osób.

- Mogę potwierdzić, że trwa postępowanie, zatrzymano dwie osoby. Trwa zabezpieczenia materiału dowodowego - przekazała nam prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sosnowo. Wybuch w domu jednorodzinnym

W wyniku piątkowego wybuchu zawaliła się ściana budynku. Dom będzie musiał zostać zburzony. Zniszczenia są zbyt duże, by można było go odbudować. TVP Szczecin informuje, że nowożeńcy kupili dom kilka lat temu i gruntownie go wyremontowali.

- To nie był wybuch gazu. Wyciągnęliśmy pełne butle. Ekspert powiedział, że jeżeli to by był wybuch gazu, to by nie było żadnego mebla. To była jakaś substancja zrobiona nie wiadomo z czego - mówili właściciele domu w rozmowie z Radiem Szczecin. Jak dodali, "podejrzewają, kto to zrobił", bo "mieli tylko jednego wroga".

Media informują nieoficjalnie, że tłem zdarzenia mógł być sąsiedzki konflikt. W sieci trwa zbiórka pieniędzy na pomoc rodzinie.