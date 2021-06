Pogoda na dziś - wtorek, 29 czerwca. Będą upały i burze z gradem

Z prognozy pogody przygotowanej przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że wtorek 29 czerwca będzie słonecznym, ciepłym dniem. W przeważającej części kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, na zachodzie z kolei może wzrastać czasami do dużego. Przez większość dnia wiać będzie słaby, zmienny wiatr. IMGW przewiduje jednak, że na krańcach południowych mogą wystąpić burze, lokalnie z gradem i opadami deszczu do 25 mm. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h.

Pogoda na dziś - wtorek, 29 czerwca. Temperatura

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że we wtorek temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie we Wrocławiu, Zielonej Górze i Poznaniu - tam termometry wskażą 31 stopni. Temperaturę o jeden stopień niższą odnotujemy w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i Katowicach. Do 29 stopni wzrośnie temperatura w Łodzi, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, a do 28 - w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy. W Kaliszu i Olsztynie odnotujemy do 27 stopni, z kolei w Gdańsku i Białymstoku - do 26 stopni. Najchłodniej będzie w Suwałkach, gdzie termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Będą alerty przed upałami i burzami z gradem

IMGW prognozuje, że we wtorek 29 czerwca zostaną wydane ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty I stopnia przed upałem będą obowiązywać w województwie lubuskim oraz w zachodniej części województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Ostrzeżenia I stopnia przed burzami z gradem zostaną wydane z kolei dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz przeważającej części województwa podkarpackiego.

