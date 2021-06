Ks. Szostek o watykańskim śledztwie ws. kard. Dziwisza: Nie można traktować jego zasług jako zasłony

Nuncjatura Apostolska poinformowała w sobotnim komunikacie, że "na prośbę Stolicy Apostolskiej, w dniach 17-26 czerwca br., przebywał w Polsce z wizytą kard. Angelo Bagnasco, emerytowany arcybiskup Genui".

Celem wizyty była "weryfikacja sygnalizowanych, także publicznie, zaniedbań kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016)".

Wysłannik Papieża "weryfikuje sygnalizowane zaniedbania" kard. Dziwisza

"Kard. Bagnasco zapoznał się z dokumentami i odbył szereg spotkań, a relację z wizyty przedstawi Stolicy Apostolskiej" - podała Nuncjatura Apostolska.

- Poruszone zostały tematy pedofilii w Kościele, nieprawidłowości oraz tego, czy przypadki pedofilii były ukrywane. Odpowiadałem na konkretne pytania, zwróciłem uwagę, że ksiądz kardynał jest bardzo dobrze zorientowany, posiadał wiele informacji - relacjonował w rozmowie z Gazeta.pl ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jak mówił, wiele pytań dotyczyło kardynała Stanisława Dziwisza, ale pytano też o innych księży.

Watykan bada sprawę kard. Stanisława Dziwisza

- Mam poczucie, że Watykan postanowił nie liczyć się hierarchicznymi różnicami wewnątrz poszczególnych krajów i stara się rozstrzygnąć sprawy możliwie obiektywnie - stwierdził w niedzielę w TVN24 ks. prof. Andrzej Szostek, etyk, filozof, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

- Jakie będą decyzje, tego nie wiemy. Proces to jeszcze nie jest wyrok, to nie jest jeszcze konkluzja, ale jeśli są podstawy do tego, żeby jakieś zarzuty kardynałowi Dziwiszowi postawić, to będą one postawione - zaznaczył.

Ks. Szostek wspomniał również o wypowiedziach kard. Dziwisza, który "przypominał, jak wiele zasług ma w stosunku do św. Jana Pawła II".

- I on ma wiele zasług, nie chcę broń Boże tego podważać. Tylko nie można tych zasług, jego posługi pełnej oddania, poświęcenia i profesjonalizmu, oddania św. Janowi Pawłowi II, traktować jako zasłony, która nie pozwala dotknąć innych spraw, które wymagają wyjaśnienia w imię sprawiedliwości, prawdy, uczciwości, dojścia do sedna sprawy - skomentował rozmówca TVN24.