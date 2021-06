Pogoda na dziś - poniedziałek 28 czerwca. Czeka nas piękna, letnia pogoda w całym kraju

Delikatne ochłodzenie w weekend dało nam nieco odetchnąć. W nocy z niedzieli na poniedziałek w całym kraju było umiarkowanie ciepło, co pozwalało na spokojny sen. Temperatura wynosiła od 12 st. na Pomorzu do 15 st. Celsjusza na wschodzie kraju. Jaka prognoza pogody przewidywana jest na dziś, czyli poniedziałek 28 czerwca?

Pogoda na dziś. Będzie ciepło i słonecznie w całej Polsce

Nadchodzący nad Polskę wyż ściągnie do kraju ciepłe, iście letnie powietrze. Polska będzie znajdować się pod wpływem wyżu Afra znad Karpat. Poniedziałek zdecydowanie upłynie nam pod znakiem słońca! Jaka będzie temperatura w kraju?

Pogoda na dziś będzie naprawdę wakacyjna. Najchłodniej będzie nad morzem - w Helu termometry wskażą 21 st. Celsjusza, w Łebie 22 st., a w Gdańsku 23 st. Nieco cieplej, bo 24 st. Celsjusza zobaczymy w Międzyzdrojach, Szklarskiej Porębie, a także Białymstoku. Przyjemne 25 st. odczują mieszkańcy Zakopanego i Mikołajek, jak również Olsztyna, Warszawy, Kielc i Lublina.

Pogoda na dziś - poniedziałek 28 czerwca Gazeta.pl

W Łodzi, Rzeszowie oraz Krakowie będzie maksymalnie 26 st. Celsjusza. We Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze i Bydgoszczy mieszkańcy zobaczą na termometrach 27 st. Celsjusza. Gdzie będzie najcieplej w poniedziałek? Zdecydowanie najgoręcej będzie w Szczecinie oraz Poznaniu - tam 28 st.

Prognoza pogody na poniedziałek, 28 czerwca. Będzie nieco chmur, ale deszcz możliwy tylko na Podlasiu

Letnia pogoda będzie dominować w Polsce, choć na błękitnym niebie nie zabraknie chmur. Jednak jak prognozują synoptycy, w poniedziałek 28 czerwca nie będzie padać. Tym razem unikniemy też dających ostatnio się we znaki burz. Jedyne miejsce, gdzie mogą pokazać się sporadyczne opady po południu to województwo podlaskie. Co z wiatrem? Ten będzie słaby, momentami umiarkowany i nadchodzący z zachodu.

Pierwsze dni tygodnia będą słoneczne i spokojne. Warto jednak przygotować się na to, że burze nie odpuszczą - bądźmy na nie gotowi od środy, gdy nastąpi spora zmiana w pogodzie.