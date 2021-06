Bałtyk. Sinice się opóźniają, ale ich zakwit może być wyjątkowo dokuczliwy

Zobacz wideo Coraz więcej martwych stref w Bałtyku. "Problem się pogłębia"

Naukowcy zaobserwowali, że intensywny zakwit sinic w Bałtyku występuje co trzy lata. Tak było m.in. w 2015 i 2018 roku. - Masowe występowanie sinic w sezonie letnim obserwuje się w Morzu Bałtyckim co roku. Badania prowadzone przez wiele lat wykazały, że intensywność tych zakwitów jest różna. Od ponad dwóch dekad obserwuje się natomiast powtarzające się regularnie nasilenie zakwitu - co trzy lata - powiedziała w rozmowie z portalem gdynia.naszemiasto.pl dr Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jak dodała, do tej pory nie udało się określić, jakie czynniki wpływają na "trzyletni cykl masowego występowania sinic".

Taki cykl oznacza, że w tym roku zakwit sinic również może być intensywny. Dr Kobos podkreśla, że utrudnienia związane z sinicami trwają zwykle jeden lub dwa dni. - Ewenementem był rok 2018, kiedy niektóre kąpieliska były zamknięte nawet przez dwa tygodnie - dodaje i wyjaśnia, że obecnie woda jest czysta i ciepła, więc można się kąpać.

Czym są sinice?

Sinice można spotkać w wodzie i na lądzie: w wodach słodkich i słonych, a także m.in. na skałach. Są tak odporne, że mogą występować nawet w gorących źródłach, w których temperatura dochodzi do 90 st. Celsjusza. O ich wzmożonej obecności świadczy kolor wody - należy uważać, kiedy ta robi się zielona, a na jej powierzchni tworzą się kożuchy z glonopodobnych organizmów. Okres kwitnienia sinic przypada na lato. "Niektóre sinice mogą produkować silne toksyny, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia. To właśnie z tego powodu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się podrażnienia skóry w wyniku kontaktu z wodą, a także nieprzyjemne objawy zatrucia pokarmowego, jeśli pływaliśmy w wodzie i przez przypadek ją połknęliśmy" - tłumaczy portal podróże.gazeta.pl.

Objawy zatrucia sinicami:

rumień,

pokrzywka,

wysypka,

świąd skóry,

zapalenie spojówek,

bóle brzucha,

gorączka,

dreszcze,

bóle mięśni,

dolegliwości ze strony układu pokarmowego - wymioty, nudności, biegunka,

duszności,

zawroty głowy.

Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego można sprawdzić, czy dane kąpielisko jest bezpieczne. Wystarczy kliknąć TUTAJ. Więcej na temat sinic można przeczytać w poniższym tekście:

