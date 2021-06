Pożar na składowisku odpadów i skupie złomu w Przysiece Polskiej. Na miejscu działa 35 zastępów straży

RMF24 informuje, że udział w akcji gaszenia pożaru na składowisku odpadów do godziny 11 brało udział 15 jednostek straży pożarnej. Z kolei portal wnp.pl podaje za PAP, że o godzi. 11.30 z ogniem walczyło już 28 oddziałów. Obecni KW PSP Poznań poinformowało za pośrednictwem Twittera, że składowisko gasi 35 zastępów straży pożarnej.

Pożar składowiska odpadów. "Nie mamy informacji, by ktoś został poszkodowany"

Zgłoszenie o pożarze na terenie składowiska odpadów wpłynęło do państwowej straży pożarnej w Kościanie ok. godziny 10. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie zakładu zajmującego się skupem i przetwarzaniem złomu doszło do pożaru. Objęte są nim składowane hałdy z materiałami już przetworzonymi - powiedział RMF FM mł. asp. Dawid Kryś, oficer prasowy straży pożarnej w Kościanie.

Po przybyciu na miejsce pożaru w Przysiece Polskiej (woj. wielkopolskie) stwierdzono pożar dwóch hałd odpadów. Obecnie w akcji gaśniczej uczestniczą jednostki powiatowe z okolic Kościana, a także strażacy z Poznania, Śremu oraz Leszna.

Jak podał oficer prasowy straży pożarnej "w tej chwili nie ma zagrożenia i potrzeby ewakuacji mieszkańców". Dodał również, że pracowników nie było na terenie składowiska odpadów. - Na tę chwilę nie mamy informacji, by ktoś został poszkodwany - przekazał mł. asp. Kryś.

KW PSP Poznań podało, że na miejsce pożaru w Przysiece Polskiej udaje się grupa operacyjna komendy wojewódzkiej, a także zastępca wielkopolskiego komendanta - st. bryg. Jarosław Zamelczyk.

Składowisko odpadów w Przysiece Polskiej. To kolejny pożar tego miejsca w ostatnim miesiącu

To nie pierwszy przypadek, gdy pali się właśnie to składowisko odpadów w Przysiece Polskiej. Zaledwie trzy tygodnie temu, w tym samym miejscu również wybuchł pożar. - 3 czerwca mieliśmy tam taki pożar - potwierdził oficer prasowy straży w Kościanie. Wówczas akcja gaśnicza składowiska trwała przeszło trzy dni. Paliły się przetworzone tworzywa sztuczne, a w działaniach brało udział ok. 200 strażaków.

Jak podaje TVN24, pożar, który wybuchł na początku czerwca był tylko jedynym z wielu mających miejsce na terenie składowiska w Przysiece Polskiej, z którym musieli zmierzyć się strażacy. M.in. w lutym 2021 r. na składowisku doszło do samozapłonu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustalił, że żadne osoby postronne nie ingerowały w wywołanie zdarzenia.