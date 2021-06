Bielsko-Biała. Zniszczono cmentarz żydowski. Policja szuka sprawców. "To cios w historię tego miasta"

Zobacz wideo Opuszczony cmentarz w Otwocku. Przyjeżdżają tu Żydzi z całego świata

Do zdarzenia doszło w sobotę 26 czerwca rano. Nieznani sprawcy zdewastowali około 70 macew, a także wiele wieńców, zniczy i kwiatów. Straty są ogromne, Zarządca cmentarza podkreśla, że od czasu drugiej wojny światowej nie zanotowano tak poważnych zniszczeń.

Zabytkowy cmentarz żydowski w Bielsku-Białej zdewastowany

Cmentarz powstał w 1989 roku. Na powierzchni 2,39 hektarów znajduje się 3000 pochówków i około 1200 samych nagrobków. Od roku 1983 nekropolia ma status zabytku. Na jej terenie nadal odbywają się pochówki.

"Dzisiejszy dzień to nie tylko niedopuszczalna profanacja miejsca, ale też cios w historię miasta oraz wszystkie osoby, które angażują się w ratowanie cmentarza" - pisze na Facebooku Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej. "Nie spoczniemy w dalszych działaniach mających na celu ratowanie i pielęgnowanie historii oraz nauki tolerancji, zrozumienia i wielokulturowości! Nie pozwolimy, aby najpiękniejsze wartości, które naszym wspólnym przodkom pomagały stworzyć to piękne miasto zostały zatracone!" - dodaje.

Zdewastowany cmentarz w Bielsku-Białej. Takich zniszczeń nie było od czasów drugiej wojny światowej

- Nekropolia wygląda, jakby przeszła przez nią katastrofa. To smutny widok. Wygląda na to, jakby ktoś szedł i systematycznie, jeden po drugim, rozwalał nagrobki. Wiele tablic jest potłuczonych, rozbitych, poprzewracanych - mówi "Wyborczej" Dariusz Gajny, zarządca cmentarza. W 2015 na terenie nekropolii także doszło do aktu wandalizmu. Wówczas uszkodzonych zostało kilkanaście nagrobków. - Zniszczeń o takiej skali, jeśli chodzi o cmentarz żydowski, nie notowaliśmy od czasów drugiej wojny światowej... - mówi Gajny portalowi dziennikzachodni.pl. - W większości nasze społeczeństwo jest tolerancyjne. Myślę, że problemem jest to, że niektórzy nie znają historii swojej małej ojczyzny. Jeszcze jest za wcześnie, żeby wskazać motyw sprawców - dodaje.

Asp. szt. Roman Szybiak, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przekazał, że na miejscu pracują policjanci z prewencji wraz z psem tropiącym oraz funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego. - Są wykonywane oględziny kryminalistyczne uszkodzonych nagrobków. Staramy się ustalić przyczyny, okoliczności oraz sprawców przestępstwa - mówi Szybiak.