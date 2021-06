Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed lokalnymi podtopieniami. Wydano ostrzeżenia dla czterech województw

Zobacz wideo Skąd się bierze deszcz i czym właściwie są chmury? Wyjaśniamy [Pracownia Bronka]

"Zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia na gwałtowne wzrosty stanów wody dla zlewni w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia" - pisze na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Równocześnie w województwie zachodniopomorskim na obszarze zlewni Iny i Płoni, rzeki przymorza Rega oraz rzeki przymorza Paręseta od 20 czerwca do odwołania obowiązują ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej.

Pogoda. Upały dadzą nam chwilę oddechu. IMGW wydało ostrzeżenia

IMGW wydało alerty hydrologiczne. W czterech województwach możliwe podtopienia

Alerty obowiązują od godzin porannych w sobotę 26 czerwca do północy w niedzielę 27 czerwca. Ostrzeżenia wydawane są w trzech stopniach. Stopień pierwszy (najniższy) zagrożenia hydrologicznego oznaczany jest kolorem żółtym i przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących spowodować szkody materialne, a także zagrożenie życia. Możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, podtopienia oraz przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewniach kontrolowanych. Zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów oraz rozwoju sytuacji.

Mammatusy - co to takiego? Niezwykłe chmury pojawiły się nad Warszawą

Gdzie jest burza? Synoptycy ostrzegają także przed burzami z gradem w południowo-wschodniej Polsce

IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla południowo-wschodniej Polski. Obowiązują one do godziny 20:00 w województwie lubelskim i mazowieckim oraz do 21:00 w pozostałych regionach, dla których wydano alert.

Według synoptyków zagrzmieć może w województwie lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim (z wyjątkiem jego północnych powiatów). Burz IMGW spodziewa się również w województwie mazowieckim - od powiatów grójeckiego i garwolińskiego do południowej granicy województwa, a także w śląskim. Tam ostrzeżenie obowiązuje w południowo-wschodniej części regionu. Obszar ostrzeżenia na północy wyznaczają Katowice i Jaworzno, na zachodzie Jastrzębie-Zdrój, na wschodzie granica województwa.