Jest komunikat ws. Dziwisza. Wysłannik Papieża "weryfikuje sygnalizowane zaniedbania kardynała"

Zobacz wideo Apel o. Gużyńskiego do kard. Dziwisza: Powiedz prawdę, przestań kombinować

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej opublikowano w sobotę na stronie Konferencji Episkopatu Polski. Czytamy w nim, że "na prośbę Stolicy Apostolskiej, w dniach 17-26 czerwca br., przebywał w Polsce z wizytą kard. Angelo Bagnasco, emerytowany arcybiskup Genui".

REKLAMA

"Jej celem była weryfikacja sygnalizowanych, także publicznie, zaniedbań kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016). Kard. Bagnasco zapoznał się z dokumentami i odbył szereg spotkań, a relację z wizyty przedstawi Stolicy Apostolskiej".

O śledztwie Watykanu w Polsce ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski informował w czwartek w mediach społecznościowych. Był on jedną z osób, z którymi rozmawiał Bagnasco, o czym duchowni z Watykanu nie powiadomili kurii krakowskiej.

- Dostałem telefon, że ksiądz kardynał przyjeżdża do Krakowa i mam się z nim spotkać. Na początku pomyślałem, że to żart, ale sprawdziłem. Następnego dnia poza kurią krakowską odbyło się spotkanie, było to formalne przesłuchanie, od razu tłumaczone, protokołowane. Poruszone zostały tematy pedofilii w Kościele, nieprawidłowości oraz tego, czy przypadki pedofilii były ukrywane - powiedział Gazeta.pl ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jak mówi, wiele pytań dotyczyło kardynała Stanisława Dziwisza, ale pytano też o innych księży. Zwrócił uwagę, że kardynał jest bardzo dobrze zorientowany, posiadał wiele informacji.

"Don Stanislao"

W listopadzie ubiegłego roku opublikowany został dokument TVN24 "Don Stanislao", w którym zarzucono kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi tuszowanie przypadków molestowania seksualnego. Dziwisz miał być zaangażowany w ukrywanie zarówno polskich, jak i światowych skandali pedofilskich. Chodzi m.in. o sprawę molestowania w Legionie Chrystusa czy sprawę kardynała Theodore'a McCarricka. Z raportu Watykano na temat McCarricka wynika ponadto, że Jan Paweł II wiedział o zarzutach o molestowanie seksualne małoletnich, jednak wierzył w niewinność amerykańskiego kardynała.

Po emisji reportażu abp Wojciech Polak mówił, że jest "zasmucony" tym, że Dziwisz nie podjął się wyjaśnienia sprawy, gdy z pytaniami zwrócił się do niego dziennikarz. - W oświadczeniu, które złożył, bardzo jasno jest napisane, że gotów jest do zaprezentowania swoich argumentów. (...) Komisja ws. kardynała powinna powstać jak najszybciej, żebyśmy mogli usłyszeć jego wyjaśnienia. Będę wspierać dążenie wyjaśnienia tej sprawy - mówił prymas Polski.