Rusza Outriders Festiwal. Oglądaj na żywo na Gazeta.pl [TRANSMISJA]

Od klimatu i pandemii, przez edukację po sytuację na Białorusi - m.in. o takich tematach opowiadają podróżnicy, dziennikarze, reporterzy i artyści, którzy przyjechali do Żyrardowa.

REKLAMA

W dniach 24–27 czerwca br. odbywa się tam Outriders Festiwal organizowany przez międzynarodową grupę reporterską. W programie są prezentacje, spotkania autorskie, wystawy, koncert oraz wydarzenia specjalne o obecnej sytuacji świata.

Zależy nam, aby goście Festiwalu mogli spojrzeć na świat pod różnym kątem, a także chcemy dać im różne formy do wykorzystania. Dlatego zaplanowaliśmy spotkania, prezentacje, koncert, filmy, słuchowiska czy galerie i projekcje multimedialne

– mówi Zuza Olejniczak z Outriders. Współorganizatorka festiwalu Marta Bloch podkreśliła, że organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania wszystkich mieszkańców Żyrardowa.

Festiwal podzielono na cztery strefy tematyczne, a główne wydarzenia odbędą się w piątek oraz sobotę. W planach jest również pokaz takich filmów jak: „Świadkowie Putina" w reżyserii Witalija Manskiego oraz „Zjadanie zwierząt" autorstwa Christophera Quinna.

Transmisję z wybranych wydarzeń festiwalu można oglądać za pośrednictwem Gazeta.pl:

Piątek

16:00 Bartek Sabela – Wędrówka tusz

Opis: Każdego roku na świecie zabijanych jest około 75 mld zwierząt hodowlanych oraz około 2,3 tryliona ryb. Przemysłowa hodowla i produkcja mięsa sprawiła, że ciała zwierząt - poćwiartowane, pokrojone, pieczone, gotowane, smażone lub surowe - są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem pożywienia. Czy w XXI wieku, jako ludzkość, doszliśmy w końcu do punktu, w którym zdamy sobie sprawę z okrucieństwa jakie czynimy innym gatunkom?

17:00 Karolina Baca-Pogorzelska – Co z tym węglem?

Opis: To, że węgiel kamienny jest czarny i brudzi wie już każdy. Ale czy jest to wciąż czarne złoto, czy jednak czarny kłopot? W Outriders kręcimy film dokumentalny o zmierzchu górnictwa energetycznego węgla kamiennego w Polsce i na świecie. Karolina opowie Wam o kulisach jego powstawania, ale i o swoich kopalnianych doświadczeniach. Spróbuje Wam również wyjaśnić, o co chodzi w polsko-czeskiej awanturze o węgiel brunatny w Turowie.

Sobota

15:00 Filip Skrońc – O sytuacji ludzi z albinizem w Afryce

Opis: W pierwszych latach XXI wieku zaczęto opowiadać o morderstwach, które mają miejsce na północy Tanzanii. Ofiarami były dzieci, kobiety i mężczyźni mający albinizm. Z ich części ciał czarownicy mieli robić amulety i eliksiry, które przynoszą szczęście tym, którzy je zamówili. W mediach na całym świecie zaczęły pojawiać się historie o kraju zanurzonym w czarach, o porzuconych dzieciach, kolejnych atakach, morderstwach i rozkopanych grobach. Powstawały filmy, fotoreportaże i dziennikarskie teksty, które opisywały proceder, nie do końca rozumiejąc i skupiając się na jego podstawach. Ich zdecydowana większość koncentrowała się na krwawych opisach i nieświadomie pogłębiała problem związany z prześladowaniami. Albinosi stali się figurą retoryczną, a używany przez twórców język na wiele lat zmienił życie osób z albinizmem w koszmar.

16:00 Julia Aleksiejewa i Piotr Andrusieczko – Dokąd zmierza sytuacja w Białorusi i Ukrainie?

Opis: Sytuacja w Białorusi i Ukrainie cały czas zostaje niestabilna. W obu przypadkach są różne powody. W Ukrainie to ciągnąca się wojna na wschodzie kraju, w Białorusi to skutek 26 lat rządów Alaksandra Łukaszenki. Jak zmienia się sytuacja w tych krajach na tle wydarzeń, opowiedzą Julia Aleksiejewa i Piotr Andrusieczko.

Z całą agendą można zapoznać się na stronie: festiwal.outride.rs.

Kim są Outriders?

Outriders to grupa reporterska powstała w 2017 r., która tworzy reportaże interaktywne, filmy dokumentalne oraz innowacyjne projekty medialne. Są laureatami m.in. Grand Press Digital i ICFJ reporting contest.

W 2021 r. zostali nominowani do „europejskiego Pulitzera". Publikują magazyn Outriders Brief poświęcony sprawom globalnym, vloga i grupę na Facebooku Outriders Unblock o wyzwaniach stojących przed państwami tzw. byłego bloku wschodniego oraz nawigują przez kryzys klimatyczny w ramach Outriders Power. Organizują również storytellingowy Outriders Festiwal.

Grupa Outriders współpracuje z Gazeta.pl przy projektach medialnych, takich jak ubiegłoroczny projekt "Białoruskie domino". W jego ramach przedstawiliśmy czytelnikom i czytelniczkom nie tylko ekskluzywne informacje z Białorusi, ale także pokazywaliśmy szerszy kontekst wydarzeń obserwowanych na miejscu przez białoruskich korespondentów Outriders.

Outriders Festiwal zrodził się z połączenia dwóch wydarzeń: festiwalu podróżniczego Wachlarz, który przez wiele lat gościł we Wrocławiu, oraz konferencji dla dziennikarzy Outriders Stage, która odbywała się w Warszawie. – Świat się mocno zmienił w ciągu ostatniego roku i chcieliśmy na to zareagować – mówi Jakub Górnicki, współzałożyciel Outriders. – Po siedmiu latach organizacji różnych festiwali poczuliśmy, że czas iść w inną stronę i w nowym miejscu. Dziś czerpiemy informacje z internetu, platform streamingowych, YouTube’a, mediów. To zupełnie coś innego niż 10 czy 15 lat temu – dodaje Górnicki.