Gdzie jest burza? Grzmi na wschodzie i południu. IMGW: Nie można wykluczyć trąb powietrznych

W ostatnich dniach Polska zmaga się z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które powodują liczne szkody. W czwartek przez okolice Nowego Sącza przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła 70 domów, we wtorek byliśmy świadkami ulew, których efektem był m.in. "wodospad" na dworcu w Poznaniu. W piątek 25 czerwca pogoda "zaatakuje" wschodnią i południową część kraju.

"Ustępująca znad Polski niestabilna i wilgotna masa jeszcze dziś może zaznaczyć się silnymi burzami głównie we wschodniej Polsce oraz na południowym wschodzie. Wystąpi ryzyko lokalnych opadów ulewnych lub nawalnych, silnych porywów wiatru do około 100 km/h i gradu do 5-8 cm średnicy. Nie można wykluczyć incydentów związanych z trąbą powietrzną" - czytamy na stronie Burza-Alert-IMGW.

Pogoda. Im bardziej na zachód, tym mniejsza szansa na burze

Najniebezpieczniej będzie w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim, ale i w regionach położonych bardziej na zachód mogą wystąpić burze i ulewne deszcze.

IMGW prognozuje, że w pasie od Warmii po Śląsk zagrożenie burzami będzie umiarkowane, ale mogą wystąpić tam intensywne opady deszczu, do 30 mm. Na zachodzie kraju zagrożenie burzami jest najniższe. Dla tej części kraju prognozowane są lokalne, przelotne opady o wysokości do 15-20 mm.

Prognoza pogody. W niedzielę odpoczynek od burz i opadów

Z prognozy pogody na weekend wynika, że ekstremalne warunki atmosferyczne mogą wystąpić także w sobotę, choć tylko w dwóch regionach - tego dnia możemy spodziewać się burz i burz z gradem w województwach podkarpackim i lubelskim. W niedzielę pogoda się uspokoi. Na ten dzień nie prognozuje się ani opadów deszczu, ani wyładowań atmosferycznych.

