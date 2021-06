Librantowa. 70 uszkodzonych budynków po przejściu trąby powietrznej. Trwa szacowanie strat

W czwartek Straż Pożarna interweniowała w związku z sytuacją pogodową ponad 3,5 tys. razy. Najwięcej interwencji odnotowano na Mazowszu, ale najbardziej poszkodowanym regionem okazała się Małopolska, gdzie przez powiat nowosądecki przeszła trąba powietrzna. Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że uszkodziła ona dachy w 70 domach w powiecie.

Małopolska. Trąba powietrzna uszkodziła kilkadziesiąt budynków

Szczególnie poszkodowana okazała się miejscowości Librantowa w gminie Chełmie oraz Koniuszowa w gminie Korzenna. Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wskazał, że przez miejscowości przeszła "potężna trąba powietrzna wraz z gwałtownymi burzami oraz opadami deszczu".

W pierwszej miejscowości trąba powietrzna uszkodziła 30 budynków mieszkalnych i 28 gospodarczych, natomiast w miejscowości Koniuszowa - 9 budynków mieszkalnych i 3 gospodarcze.

- Zobowiązałem służby, zarówno wojewody, jak i pozostałe służby, aby niezwłocznie przystąpić do oceny, w jakim stanie znajdują się uszkodzone budynki, do szacowania strat, tak aby pomoc dla mieszkańców mogła być udzielona możliwie jak najszybciej. Niezwłocznie zostaną przekazane na konta gmin środki będące w dyspozycji wojewody: z przeznaczeniem na zasiłki na pomoc doraźną oraz remonty i naprawy - powiedział wicewojewoda Józef Leśniak.

Sztab Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zakończył swoje działania w miejscowości Librantowa około północy. Prace nad usuwaniem skutków nawałnicy mają zostać wznowione nad ranem. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał, że mieszkańcom została zapewniona pomoc w postaci noclegów oraz wsparcia psychologicznego.

Małopolska. Ponad 3 tys. mieszkańców nie miało dostępu do prądu

Duże straty odnotowano także w powiecie miechowskim, gdzie grad i wiatr uszkodził 53 dachy oraz w powiecie olkuskim - odnotowano tam 45 zniszczonych dachów. Wicewojewoda Józef Leśniak przekazał, że największy obraz zniszczenia to uszkodzonych 600 metrów kwadratowych dachu w szkole podstawowej w Porębie Dzierżnej (powiat olkuski).

W czwartek do godz. 23:00 3415 mieszkańców województwa małopolskiego było pozbawionych prądu. Do godz. 22:00 strażacy interweniowali w Małopolsce 343 razy do zgłoszeń takich jak: uszkodzone dachy - 141, wiatrołomy - 101, podtopienia: budynku - 47, drogi - 18. W działaniach uczestniczyło 255 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 1283 Ochotniczej Straży Pożarnej.

- W tym całym nieszczęściu trzeba podkreślić, że nie ma ofiar śmiertelnych i to jest pozytywna wiadomość - powiedział wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu uruchomiono specjalną całodobową infolinię dla mieszkańców, gdzie mogą oni uzyskać informacje o pomocy, która im przysługuje (numery: 18 41 41 621; 18 41 42 721; 18 41 42 720).

