Pogoda na weekend [26-27 czerwca]. W sobotę deszcz i burze, w niedzielę spokojniej

W weekend odpoczniemy nieco od upałów. Termometry wskażą od 21 do 28 stopni Celsjusza. W ostatni dzień tygodnia będziemy mogli odetchnąć od ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

Pogoda na sobotę. Na wschodzie burze i burze z gradem

W sobotę 26 czerwca odnotujemy w Polsce cały wachlarz zjawisk atmosferycznych. Na zachodzie oraz w centrum kraju możemy spodziewać się dość słonecznej pogody. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim zachmurzenie będzie umiarkowane, a czasem wysokie, jednak dla tych regionów nie prognozuje się opadów.

Inaczej będzie w województwach opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podlaskim - dla tej części kraju prognozuje się deszcz. W województwie lubelskim mogą wystąpić także burze, a w podkarpackim - burze z gradem.

Temperatura będzie niższa niż przez większość mijającego tygodnia. Najcieplej będzie w województwie podlaskim - w Białymstoku termometry wskażą maksymalnie 25 stopni. W Warszawie, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie odnotujemy do 24 stopni, a w Krakowie, Kielcach, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku i Gorzowie Wielkopolskim - do 23 stopni. Najchłodniej będzie w Kaliszu - tam do 21 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę. Na termometrach do 28 stopni, deszczu i burz nie będzie

W niedzielę 27 czerwca pogoda będzie znacznie bardziej stabilna, a warunki atmosferyczne w całym kraju będą podobne. Zachmurzenie będzie umiarkowane, dla żadnego regionu nie prognozuje się opadów deszczu czy burz.

Temperatura znów nieco wzrośnie. Najcieplejszym miastem tego dnia będzie Szczecin - termometry wskażą tam maksymalnie 28 stopni. W Szczecinie i Poznaniu odnotujemy do 27 stopni, z kolei we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Łodzi i Warszawie - do 26 stopni. O jeden stopień mniej wskażą termometry w Gdańsku, Toruniu, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Lublinie, a o dwa - w Olsztynie i Białymstoku. Najchłodniej będzie w Suwałkach - temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie tam 23 stopnie.