Pogoda. Upały i burze z gradem. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia

"W piątek ponownie możliwe silne burze w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. Będą im towarzyszyć silne porywy wiatru, do 90-100 km/h, oraz opady deszczu (do 30-40 mm) i gradu. W sobotę spokojniej - upały ustąpią, a lokalne burze będą zdecydowanie słabsze. W niedzielę już bez burz" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują w województwach

lubelskim (ważne do godz. 20:00 w piątek 25 czerwca);

(ważne do godz. 20:00 w piątek 25 czerwca); mazowieckim , w powiatach łosickim, sokołowskim, Siedlcach i siedleckim (ważne do godz. 20:00 w piątek 25 czerwca);

, w powiatach łosickim, sokołowskim, Siedlcach i siedleckim (ważne do godz. 20:00 w piątek 25 czerwca); podkarpackim (ważne do godz. 18:00 w piątek 25 czerwca);

(ważne do godz. 18:00 w piątek 25 czerwca); podlaskim, bez powiatów kolneńskiego, Łomży, łomżyńskiego i zambrowskiego, (ważne do godz. 20:00 w piątek 25 czerwca);

Termometry w ciągu dnia wskażą do 33 stopni C., natomiast w nowy a temperatura nie spadnie poniżej 16 stopni na zachodzie, do 21 st. na południu Polski.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dotyczą natomiast województw:

lubelskiego , we wschodnich powiatach, (ważne do godz. 9:00 w piątek 25 czerwca);

, we wschodnich powiatach, (ważne do godz. 9:00 w piątek 25 czerwca); podkarpackiego , (ważne do godz. 9:00 w piątek 25 czerwca)

, (ważne do godz. 9:00 w piątek 25 czerwca) warmińsko-mazurskiego, (ważne do godz. 9:00 w piątek 25 czerwca);

Upały i burze z gradem. Prognoza ostrzeżeń meteo

Synoptycy IMGW sporządzili również prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższy czas. Wkrótce możemy spodziewać się alertów związanych z:

upałami drugiego stopnia w woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim oraz we wschodnich powiatach woj. mazowieckiego; prognoza obowiązuje do godz. 7:30 w sobotę 26 czerwca;

w woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim oraz we wschodnich powiatach woj. mazowieckiego; prognoza obowiązuje do godz. 7:30 w sobotę 26 czerwca; burzami pierwszego stopnia w woj. małopolskim (za wyjątkiem północno-zachodnich powiatów), śląskim (dotyczy tylko powiatu żywieckiego) oraz w świętokrzyskim (dotyczy wschodnich i południowo-wschodnich powiatów); prognoza obowiązuje do godz. 7:30 w sobotę 26 czerwca lub godz. 7:30 w niedzielę 27 czerwca (dotyczy tylko południowych rejonów woj. małopolskiego);

w woj. małopolskim (za wyjątkiem północno-zachodnich powiatów), śląskim (dotyczy tylko powiatu żywieckiego) oraz w świętokrzyskim (dotyczy wschodnich i południowo-wschodnich powiatów); prognoza obowiązuje do godz. 7:30 w sobotę 26 czerwca lub godz. 7:30 w niedzielę 27 czerwca (dotyczy tylko południowych rejonów woj. małopolskiego); burzami z gradem - pierwszego stopnia w woj.: mazowieckim, warmińsko-mazurskim (do godz. 7:30 w sobotę 26 czerwca), lubelskim (do godz. 7:30 w niedzielę 27 czerwca); oraz drugiego stopnia w woj.: podkarpackim (do godz. 7:30 w niedzielę 27 czerwca) i podlaskim (do godz. 7:30 w sobotę 26 czerwca).

