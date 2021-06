IMGW ostrzega: W nocy czekają nas burze. Możliwy nawalny deszcz i wiatr o prędkości nawet do 110 km/h

Ulewne deszcze w całym kraju, silne porywy wiatru, grad wielkości piłek golfowych, a nawet trąba powietrzna w powiecie nowosądeckim - to wszystko wydarzyło się jednego dnia. Jak jednak informuje IMGW, w nocy wcale nie będzie spokojniej.

Burzowa noc w Polsce. Gdzie trzeba uważać?

IMGW ostrzega, że czeka nas burzowa noc. Wedle doniesień synoptyków, od południowego zachodu na północny wschód kraju będzie przemieszczać się niż. Wieczorem ma on dotrzeć na Mazury oraz Podlasie. Tym samym IMGW informuje, że mogą wystąpić burze i intensywne opady deszczu.

Dla wielu miejsc w kraju synoptycy IMGW wydali alerty drugiego stopnia. Ostrzeżenia wydano dla województw:

lubelskiego,

wielkopolskiego,

świętokrzyskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

pomorskiego, we wschodnich powiatach,

warmińsko-mazurskiego,

małopolskiego, z wyłączeniem powiatów z trzecim stopniem alertów,

podkarpackiego,

opolskiego, z wyłączeniem powiatów z trzecim stopniem alertów,

dolnośląskiego, (w powiatach: kłodzkim i ząbkowickim).

Według ostrzeżenia IMGW, w podanych regionach może dochodzić do opadów deszczu wynoszących od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo trzeba spodziewać się silnych porywów wiatru, dochodzących do 110 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Burze z gradem. IMGW wydaje alerty trzeciego stopnia dla kilku województw

Szczególnie uważać muszą mieszkańcy województwa łódzkiego. IMGW podniosło do trzeciego stopnia ostrzeżenie przed burzą dla tego regionu. Synoptycy alarmują, że w nocy mieszkańcy woj. łódzkiego doświadczą nawalnych opadów deszczu. Mogą one przynieść nawet do 80 mm wody. Dodatkowo trzeba liczyć się z silnymi porywami huraganowego wiatru o prędkości miejscowej do 110 km/h.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu od 50 mm do 60 mm, lokalnie w wyniku kumulacji 80 mm oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami grad" - czytamy na Twitterze IMGW.

Oprócz województwa łódzkiego, w nocy trzeci stopień ostrzeżenia IMGW, informujący m.in. o burzach z gradem, obowiązuje także w województwach:

opolskim (głównie dla wschodnich oraz południowo-wschodnich powiatów),

śląskiego,

małopolskiego (z wyłączeniem powiatów wschodnich).

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia to alerty, które oznaczają, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska powodowe, generujące duże szkody lub nawet szkody o rozmiarach katastrof.