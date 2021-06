Komisja ds. pedofilii wysyła pismo do Watykanu ws. polskich księży. Przewodniczący narzeka na biskupów

- Podjęliśmy decyzję jako Państwowa Komisja o wystąpieniu z oficjalnym pismem do Stolicy Apostolskiej, do Watykanu, do Kongregacji Nauki Wiary. Podjęliśmy taką decyzję, mając niestety świadomość i doświadczenie tego, że nie otrzymujemy żadnych dokumentów, żadnych informacji ze strony Konferencji Episkopatu Polski, które pozwalałyby nam na merytoryczną analizę spraw, które musimy wyjaśnić - stwierdził na czwartkowej konferencji prasowej Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

- My musi je wyjaśnić nie dlatego, że tak chcemy, tylko dlatego, że przychodzą do nas osoby skrzywdzone i mówią wprost: "byliśmy tam sami, doświadczyliśmy tam cierpienia" - dodał.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii. Pismo do Watykanu

Jak poinformował Kmieciak, pytania dotyczą spraw podejmowanych w latach 2002-2020 przez Kongregację Nauki Wiary w stosunku do polskich duchownych (diecezjalnych i zakonnych), a także nałożone na nich kary.

Przewodniczący komisji cytowany przez tvn24.pl przekazał także, że komisja w lutym i marcu zwróciła się do wszystkich polskich diecezji o przekazanie dokumentów ws. zakończonych postępowań sądowo-kanonicznych oraz administracyjno-kanonicznych. Komisja otrzymała do tej pory jedne akta z jednego sądu biskupiego.

W majowym komunikacie Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zapowiadało, że abp Wojciech Polak "jest gotowy przekazać Państwowej Komisji informacje o liczbie spraw dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich poniżej 15. roku życia zgłoszonych Kościołowi w Polsce". Zwrócono jednak wówczas uwagę, że "kwestia udostępnienia Państwowej Komisji kopii całości akt kanonicznych procesów karnych budzi poważne wątpliwości zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego".