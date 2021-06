Łódzkie. W wypadku autobusu pracowniczego zginął kierowca. Troje pasażerów zostało rannych

Autobusem, który uderzył w budynek gospodarczy w woj. łódzkim przemieszczało się 25 pasażerów. Troje z nich zostało rannych, a kierowca busa zmarł.

Wypadek autobusu pracowniczego w Parzniewicach. Trzy osoby zostały ranne

Do śmiertelnego wypadku z udziałem autobusu doszło 23 czerwca przed godziną 16 w Parzniewicach. Jak informuje Dagmara Mościńska z biura prasowego piotrkowskiej KMP, autobus poruszał się od Bełchatowa w stronę Piotrkowa i z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w ogrodzenie oraz drewnianą wiatę - informuje portal Epiotrkow.

Autobus o własnych siłach opuścili wszyscy pasażerowie. Choć większość z nich nie odniosła poważnych obrażeń i opuściła miejsce zdarzenia, to troje z nich ze względu na samopoczucia i odniesione rany, zostało przebadanych na miejscu.

Kierowca autobusu był nieprzytomny. Na miejsce wypadku przyleciał śmigłowiec LPR

Kierowca autobusu był nieprzytomny. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR, a ratownicy przystąpili do reanimacji mężczyzny - niestety nie udało się go uratować i kierowca zmarł.

Obecnie nie wiadomo, jaka była przyczyna wypadku. Działania policji i sekcja zwłok wykażą, czy mężczyzna poniósł śmierć w wyniku obrażeń po zderzeniu, czy utrata przytomności wystąpiła u niego już wcześniej.

