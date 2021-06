Gdzie jest burza? "Wciąż formują się nowe komórki", w niektórych miejscach już pada i grzmi [ALERTY]

"Aktualnie burze występują na Podkarpaciu (w Bieszczadach) oraz na Lubelszczyźnie. Bardzo niebezpieczna komórka burzowa, o charakterze stacjonarnym powstała w rejonie Janowa Lubelskiego. Towarzyszą jej nawalne opady deszczu, istnieje duże ryzyko zalań i podtopień" - poinformował po południu IMGW.

IMGW ostrzega przed burzami na wschodzie Polski

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla kilku województw. Żółty alert obowiązuje w województwie:

warmińsko-mazurskim (środkowa część);

łódzkim;

świętokrzyskim;

małopolskim;

podkarpackim.

Prognozowane są tam burze od środy od godziny 12.30 do końca dnia. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz wiatr, który w porywach osiągnie do 90 km/h. Miejscami może spaść również grad.

Z kolei ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami wydano dla województwa:

warmińsko- mazurskiego (zachodnia część);

podlaskiego;

mazowieckiego;

lubelskiego.

W tych województwach burzom będą towarzyszyć opady deszczu od 40 mm do 50 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów spadnie nawet do 60 mm. Miejscami spadnie grad. Przewidywany jest także wiatr, który w porywach osiągnie 100 km/h.

Gdzie jest burza?

Jak informują członkowie facebookowej grupy "Gdzie jest burza", wyładowania atmosferyczne dotarły na Lubelszczyznę i towarzyszą im opady deszczu oraz grad. Z kolei ciemne chmury znalazły się już nad województwem mazowieckim, o czym informują Polscy Łowcy Burz.

"Aktualnie główna strefa burz przechodzi w pasie od Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa przez rejon Siedlec (woj. mazowieckie), Stoczka Łukowskiego, Łukowa, Nałęczowa, Kraśnika (woj. lubelskie) po Stalową Wolę (woj. podkarpackie)" - czytamy w poście opublikowanym przez Polskich Łowców Burz. Dodają, że najaktywniejsze wyładowania są między Stoczkiem Łukowskim a Łukowem (woj. lubelskim).

Alert RCB przed burzami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert o treści - "Uwaga! Dziś gwałtowne burze, grad, silny wiatr i ulewny deszcz. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Zostań w domu jeśli możesz".

Komunikat został opublikowany w mediach społecznościowych RCB oraz rozesłano go SMS-em mieszkańcom województwa: podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego.