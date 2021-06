Tragedia w Suszku. 13-letnia Asia i 14-letnia Olga zginęły podczas nawałnicy. Sąd skazał urzędnika

Zobacz wideo

Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Nad Pomorzem rozpętała się wówczas potężna burza z silnymi porywami wiatru do 115 km/h. Żywioł zniszczył obóz harcerski w Suszku (powiat chojnicki, woj. pomorskie). Dwie harcerki - 13-letnia Asia i 14-letnia Olga - zginęły, a do szpitala trafiło 38 uczestników obozu. Część harcerzy podczas nawałnicy skryła się w pobliskim jeziorze. Zaalarmowane służby były w stanie dotrzeć do poszkodowanych dopiero po kilku godzinach. Drogi były bowiem zablokowane przez powalone drzewa.

REKLAMA

Nawałnice, podtopienia, a alertu brak. "Nie ma wyborów". RCB tłumaczy

Zapadł wyrok ws. tragedii w Suszku

Opiekunowie obozu harcerskiego zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych. Usłyszeli zarzuty umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenie do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania obrażeń u pozostałych kilkudziesięciu harcerzy.

Zarzuty postawiono także Andrzejowi N., ówczesnemu dyrektorowi wydziału bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego w Chojnicach. Prokuratura podkreślała, że urzędnik wiedział o zagrożeniu i mimo to nie przekazać ostrzeżenia o załamaniu pogody. Ten ostatni przyznał się do winy.

W środę oskarżeni usłyszeli wyroki. Sąd Rejonowy w Łodzi zdecydował, że skazany zostanie tylko Andrzej N. Jak podaje polsatnews.pl, postępowanie karne wobec mężczyzny zostało warunkowo umorzone na rok tytułem próby. Orzeczono od niego tysiąc złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Mateusza I., komendanta obozu harcerskiego oraz jego zastępcę Włodzimierza D. uniewinniono. Wyrok nie jest prawomocny.

Podtopienia, powalone drzewa, brak prądu. 2,6 tys. interwencji po burzach